Формула-2. Испания. Вести выиграл дождевой спринт, Пуршер поднялся с 9-го места на 2-е, Мартен – 3-й
Пилот «Премы» Фредерик Вести одержал победу в спринте «Формулы-2» в Испании.
Лидер чемпионата стартовал третьим и вышел в лидеры на первых кругах, после чего нарастил преимущество.
Стартовавший вторым Джек Кроуфорд («Хайтек») сошел после контакта на первом круге, а обладатель поула Амаури Кордел («Виртуози») финишировал лишь 14-м.
Большая часть заезда прошла в дождевых условиях, однако незадолго до финиша на трассу выехала машина безопасности после вылета Хуана-Мануэля Корреа из «МП Моторспорт», что дало возможность всем пилотам перейти на «слики».
Гонщик «АРТ» Тео Пуршер начал заезд девятым, перешел на шины для сухой погоды раньше соперников и поднялся на четвертое место, а на рестарте совершил два обгона, переместившись на вторую строчку, однако не смог оказать давление на Вести. Третьим финишировал напарник Пуршера Виктор Мартен.
Вести набрал 99 очков и опережает Пуршера на 6 баллов. Пилот «ДАМС» Аюму Иваса заработал 70 очков, Деннис Хаугер («МП Моторспорт») – 53, Куш Маини («Кампос») и Рихард Версхор («Ван Амерсфорт») – по 49
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