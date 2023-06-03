Формула-3. Испания. О’Салливан выиграл 1-ю гонку, Бедрин – 11-й

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Пилот «Премы» Зак О’Салливан одержал победу в спринте «Формулы-3» в Испании.

Компанию Заку на подиуме составили гонщик «Хайтека» Люк Браунинг и Леонардо Форнароли, а напарник Форнароли по «Трайденту» Габриэль Бортолето, занимающий первое место в личном зачете, стал четвертым.

Заезд дважды прерывался выездами машины безопасности. Пилот «Йенцера» Никита Бедрин начал заключительный рестарт 14-м и поднялся до 12-го места, а после финиша отыграл еще одну позицию благодаря штрафу Габриэля Мини – гонщик «Хайтека» и один из лидеров чемпионата поднялся в очки после старта 18-м, однако из-за наказания стал лишь 21-м.

Бортолето нарастил отрыв от Мини (80 очков против 56). В топ-5 чемпионата также входят пилот «АРТ» Грегуар Соси (49), Дино Беганович из «Премы» (46) и его напарник Пауль Арон (44). 

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