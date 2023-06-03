Стролл впервые в сезоне опередил Алонсо в соревновательной сессии

Теги Гран-при Испании Фернандо Алонсо Формула-1 Астон Мартин Гран-при Азербайджана Ланс Стролл Авто

Пилот «Астон Мартин» Ланс Стролл завершил квалификацию к Гран-при Испании на шестом месте, а его напарник Фернандо Алонсо стал девятым на домашней трассе.

Стролл впервые в сезоне опередил нового партнера по команде в соревновательной сессии. Ранее двукратный чемпион «Формулы-1» финишировал выше в шести гонках, шести квалификациях, а также по итогам спринта и квалификации к спринту на Гран-при Азербайджана.

Алонсо существенно комфортнее чувствует себя в общем зачете: Фернандо занимает третье место с 93 очками, Ланс – восьмое с 27.

Гран-при Испании-2023. Квалификация. Ферстаппен выиграл поул, Сайнс – 2-й, Норрис – 3-й

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18 комментариев

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mexicantushkan
Ответ Великий Алонсо
Сразу указывайте, что у Алонсо днище было повреждено.
кем?
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Фридрих Свинько
Ответ Великий Алонсо
Скорее всего первый и последний, у болида Нандо было повреждено днище после вылета в гравий.
Разве может Алонсо в гравий вылетать?
+13
-2
+11
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Paninaro
Ответ Bigbadaboom
Посмотрел концовку, а почему Фоц только одну попытку делал?
Днище чинили долго. Он его повредил, когда в гравий вылетел.
+7
0
+7
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Антон Якимцев
Ответ Великий Алонсо
Комментарий удален модератором
Ты если гонку уже видел, напиши результаты, ставку сделаю хоть, денег на тебе подниму.
+7
-4
+3
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deserg
Ответ Bigbadaboom
Посмотрел концовку, а почему Фоц только одну попытку делал?
днище повредил ранее
+3
0
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Ононаоно
Ответ Bigbadaboom
Посмотрел концовку, а почему Фоц только одну попытку делал?
Видимо что-то с днищем. Механики лазили под болидом. Он самому себе проиграл почти полсекунды.
+3
0
+3
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Grigpar
Ответ Ононаоно
Видимо что-то с днищем. Механики лазили под болидом. Он самому себе проиграл почти полсекунды.
Думаю помимо днища поврежденного, еще и шин на 2 попытки не было.
+3
0
+3
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ALMANAC
Сорвалось 22:0
+3
-1
+2
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golubovich
Будем надеяться, что завтра у Фернандо будет больше шансов стать лучшим гонщиком дня!
+4
-2
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Bigbadaboom
Посмотрел концовку, а почему Фоц только одну попытку делал?
+1
0
+1
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Ан Кот
"десятый поворот!" кричал он
но Великий Алонсо(с сайта спортс) не слышала 😁
+2
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Danzelofff
Эффект статьи про замену Стролла?
+5
-5
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Великий Алонсо
Ответ mexicantushkan
кем?
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mexicantushkan
Ответ Великий Алонсо
Комментарий удален модератором
гонку завтра обязательно посмотрю🤣 то что сегодня происходило, называется квалификация, если ты не знал
+1
-1
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