Стролл впервые в сезоне опередил Алонсо в соревновательной сессии
Пилот «Астон Мартин» Ланс Стролл завершил квалификацию к Гран-при Испании на шестом месте, а его напарник Фернандо Алонсо стал девятым на домашней трассе.
Стролл впервые в сезоне опередил нового партнера по команде в соревновательной сессии. Ранее двукратный чемпион «Формулы-1» финишировал выше в шести гонках, шести квалификациях, а также по итогам спринта и квалификации к спринту на Гран-при Азербайджана.
Алонсо существенно комфортнее чувствует себя в общем зачете: Фернандо занимает третье место с 93 очками, Ланс – восьмое с 27.
Гран-при Испании-2023. Квалификация. Ферстаппен выиграл поул, Сайнс – 2-й, Норрис – 3-й
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но Великий Алонсо(с сайта спортс) не слышала 😁