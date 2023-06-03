Стролл впервые в сезоне опередил Алонсо в соревновательной сессии

Пилот « » завершил квалификацию к Гран-при Испании на шестом месте, а его напарник стал девятым на домашней трассе.

Стролл впервые в сезоне опередил нового партнера по команде в соревновательной сессии. Ранее двукратный чемпион «Формулы-1» финишировал выше в шести гонках, шести квалификациях, а также по итогам спринта и квалификации к спринту на .

Алонсо существенно комфортнее чувствует себя в общем зачете: Фернандо занимает третье место с 93 очками, Ланс – восьмое с 27.

Гран-при Испании-2023. Квалификация. Ферстаппен выиграл поул, Сайнс – 2-й, Норрис – 3-й

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