«Мерседес» обогнал «Астон Мартин» и вышел на 2-е место в Кубке конструкторов, Хэмилтон приблизился к Алонсо в личном зачете

Теги Гран-при Испании Макларен Фернандо Алонсо Льюис Хэмилтон Формула-1 Мерседес Астон Мартин Ланс Стролл Джордж Расселл Авто

Успех гонщиков «Мерседеса» Льюиса Хэмилтона и Джорджа Расселла позволил команде выйти на вторую строчку в Кубке конструкторов.

Хэмилтон занял второе место по итогам Гран-при Испании, Расселл финишировал третьим.

Ранее на второй позиции располагался «Астон Мартин». Для пилотов команды из Сильверстоуна этап в Барселоне, напротив, сложился не лучшим образом: Ланс Стролл финишировал шестым, Фернандо Алонсо – седьмым.

На счету «Мерседеса» 152 очка, «Астон Мартин» заработал 134 балла. Кроме того, Хэмилтон приблизился к Алонсо в борьбе за третью позицию в личном зачете: у экс-напарников по «Макларену» 99 и 87 очков, соответственно.

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6 комментариев

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Налбу*Писюнов
Жаль, что это не борьба за Титул.
Это было бы украшением карьер этих двух достойных мужей.
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Налбу*Писюнов
Ответ Великий Алонсо
Мы уже все успели увидеть, что на равной технике Хэмилтон снова проиграл Алонсо как и в 2010-2012. Сейчас после обновлений конечно же Мерседес порядком быстрее, Хэмилтон безусловно догонит Алонсо, но на равной технике Хэмилтон вновь был медленнее как и 10 лет назад. Занавес.
Прояви уважение, как твой кумир. Хорош какахами кидаться. Тем более не по делу.
И ты сам это прекрасно знаешь.
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Paninaro
Ответ Совесть Черданцева
У тебя истерика. Алонсо великого Стролла и в гонке не прошёл
Он специально не стал проходить, даже в радиопереговорах команде об этом сказал. За что ему уважуха.
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