«Мерседес» обогнал «Астон Мартин» и вышел на 2-е место в Кубке конструкторов, Хэмилтон приблизился к Алонсо в личном зачете

Успех гонщиков «Мерседеса» и позволил команде выйти на вторую строчку в Кубке конструкторов.

Хэмилтон занял второе место по итогам Гран-при Испании, Расселл финишировал третьим.

Ранее на второй позиции располагался « ». Для пилотов команды из Сильверстоуна этап в Барселоне, напротив, сложился не лучшим образом: финишировал шестым, – седьмым.

На счету «Мерседеса» 152 очка, « » заработал 134 балла. Кроме того, Хэмилтон приблизился к Алонсо в борьбе за третью позицию в личном зачете: у экс-напарников по « » 99 и 87 очков, соответственно.

Положение в личном зачете и Кубке конструкторов после Гран-при Испании-2023

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