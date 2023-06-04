«Мерседес» обогнал «Астон Мартин» и вышел на 2-е место в Кубке конструкторов, Хэмилтон приблизился к Алонсо в личном зачете
Успех гонщиков «Мерседеса» Льюиса Хэмилтона и Джорджа Расселла позволил команде выйти на вторую строчку в Кубке конструкторов.
Хэмилтон занял второе место по итогам Гран-при Испании, Расселл финишировал третьим.
Ранее на второй позиции располагался «Астон Мартин». Для пилотов команды из Сильверстоуна этап в Барселоне, напротив, сложился не лучшим образом: Ланс Стролл финишировал шестым, Фернандо Алонсо – седьмым.
На счету «Мерседеса» 152 очка, «Астон Мартин» заработал 134 балла. Кроме того, Хэмилтон приблизился к Алонсо в борьбе за третью позицию в личном зачете: у экс-напарников по «Макларену» 99 и 87 очков, соответственно.
Положение в личном зачете и Кубке конструкторов после Гран-при Испании-2023
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Это было бы украшением карьер этих двух достойных мужей.
И ты сам это прекрасно знаешь.