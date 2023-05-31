Шумахер выступит за «Мерседес» на шинных тестах «Пирелли» в Барселоне
Резервный пилот «Мерседеса» Мик Шумахер выступит за команду на шинных тестах «Пирелли».
Двухдневные тесты «Пирелли» в рамках разработки новых составов для 2024 года пройдут сразу после Гран-при Испании. В рамках тестов на трассе будут работать «Мерседес» и «Феррари».
Шумахер проведет за рулем болида 2023 года целый день в среду. Второй день за «Мерседес» отработает Джордж Расселл.
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