Шумахер выступит за «Мерседес» на шинных тестах «Пирелли» в Барселоне

Резервный пилот « » выступит за команду на шинных тестах « ».

Двухдневные тесты «Пирелли» в рамках разработки новых составов для 2024 года пройдут сразу после Гран-при Испании. В рамках тестов на трассе будут работать «Мерседес» и « ».

Шумахер проведет за рулем болида 2023 года целый день в среду. Второй день за «Мерседес» отработает .

Гонщика «Ф-1» из США пытаются заменить на Шумахера? Это маркетинг или новичок совсем не справляется?