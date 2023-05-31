Шумахер выступит за «Мерседес» на шинных тестах «Пирелли» в Барселоне

Теги Гран-при Испании Феррари тесты Формула-1 Пирелли Формула-1 Мерседес Барселона-Каталония Мик Шумахер Джордж Расселл Авто

Резервный пилот «Мерседеса» Мик Шумахер выступит за команду на шинных тестах «Пирелли».

Двухдневные тесты «Пирелли» в рамках разработки новых составов для 2024 года пройдут сразу после Гран-при Испании. В рамках тестов на трассе будут работать «Мерседес» и «Феррари».

Шумахер проведет за рулем болида 2023 года целый день в среду. Второй день за «Мерседес» отработает Джордж Расселл.

Гонщика «Ф-1» из США пытаются заменить на Шумахера? Это маркетинг или новичок совсем не справляется?

6 комментариев

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Lestyv
Ответ Train67
Льюис никогда на тесты не ездил, Шумахеру в этом плане повезло, будет на всех тестах гонять. Есть шанс себя проявить как раз.
Проявить на шинных тестах? Как например? Разбить болид?)))
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Ihor Soldatkin
Ответ Train67
Льюис никогда на тесты не ездил, Шумахеру в этом плане повезло, будет на всех тестах гонять. Есть шанс себя проявить как раз.
>> Льюис никогда на тесты не ездил

Буквально в феврале этого года в Хересе тестил шины с Расселлом и Алонсо
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