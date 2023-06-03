Гран-при Испании-2023. Стартовый порядок. Гонка – в воскресенье в 16:00

В воскресенье, 4 июня, на автодроме «Барселона-Каталония» пройдет седьмая гонка «Формулы-1» сезона-2023 – Гран-при Испании. Старт – в 16:00 по московскому времени.

Барселона-Каталония, Монмело

4 июня 2023 года

Гонка

Стартовый порядок

1. Макс Ферстаппен («Ред Булл»)

2. Карлос Сайнс («Феррари»)

3. Ландо Норрис («Макларен»)

4. Льюис Хэмилтон («Мерсдеес»)

5. Ланс Стролл («Астон Мартин»)

6. Эстебан Окон («Альпин»)

7. Нико Хюлькенберг («Хаас»)

8. Фернандо Алонсо («Астон Мартин»)

9. Оскар Пиастри («Макларен»)

10. Пьер Гасли («Альпин»)

11. Серхио Перес («Ред Булл»)

12. Джордж Расселл («Мерседес»)

13. Чжоу Гуаньюй («Альфа Ромео»)

14. Ник де Врис («Альфа Таури»)

15. Юки Цунода («Альфа Таури»)

16. Валттери Боттас («Альфа Ромео»)

17. Кевин Магнуссен («Хаас»)

18. Алекс Албон («Уильямс»)

19. Шарль Леклер («Феррари»)

20. Логан Сарджент («Уильямс»)

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