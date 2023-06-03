Гран-при Испании-2023. Стартовый порядок. Гонка – в воскресенье в 16:00

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В воскресенье, 4 июня, на автодроме «Барселона-Каталония» пройдет седьмая гонка «Формулы-1» сезона-2023 – Гран-при Испании. Старт – в 16:00 по московскому времени.

Барселона-Каталония, Монмело
4 июня 2023 года
Гонка
Стартовый порядок
 
1. Макс Ферстаппен («Ред Булл»)
2. Карлос Сайнс («Феррари»)
3. Ландо Норрис («Макларен»)
4. Льюис Хэмилтон («Мерсдеес»)
5. Ланс Стролл («Астон Мартин»)
6. Эстебан Окон («Альпин»)
7. Нико Хюлькенберг («Хаас»)
8. Фернандо Алонсо («Астон Мартин»)
9. Оскар Пиастри («Макларен»)
10. Пьер Гасли («Альпин»)
11. Серхио Перес («Ред Булл»)
12. Джордж Расселл («Мерседес»)
13. Чжоу Гуаньюй («Альфа Ромео»)
14. Ник де Врис («Альфа Таури»)
15. Юки Цунода («Альфа Таури»)
16. Валттери Боттас («Альфа Ромео»)
17. Кевин Магнуссен («Хаас»)
18. Алекс Албон («Уильямс»)
19. Шарль Леклер («Феррари»)
20. Логан Сарджент («Уильямс»)
 
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5 комментариев

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саша балан
О теперь вообще первые 7 мест 7 команд👌
+4
0
+4
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Philatelist79
Чеко нужно смириться, что он не Нико Росберг,и не такой талант, как Макс
+2
0
+2
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Incendier Deafening
У стратег Фур непростая задача. Как сделать так, чтоб Шарль приехал не 20ым, стартуя 19ым.
+2
-1
+1
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irs118return
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ловко липовый переместился, он только так и умеет , дали бесполезный штраф...
позорщина на мерсовском космовозе несмог Гасли на ведре обойти)))
0
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Вячеслав Сауров
А у Редбул точно самовоза или Макс божит всегда и иногда Перес? С Леклером то понятно, он не очень стабильный, но доезжала Карлос на втором, а суперталант внизу. Да, тачки у Феррари разные, но результаты показательные. Про Рассела вообще молчу, мистер суббота ударился о скилл Льюиса)
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