Формула-3. Испания. Марти выиграл квалификацию, Бедрин – 14-й

Гонщик « » Пепе Марти показал лучшее время в квалификации «Формулы-3» в Барселоне.

Поул на домашней трассе стал для испанца первым в «Ф-3». Вторым в воскресной гонке стартует пилот «Йенцера» Тейлор Барнард, третьим – Франко Колапинто из «МП Моторспорт». Еще один гонщик «Йенцера» Никита Бедрин стал 14-м.

Лидер сезона Габриэль Бортолето (« ») показал шестое время, а для его преследователя Габриэле Мини («Хайтек») сессия сложилась неудачно: время последней попытки удалили, и итальянец остался на 18-й строчке.

Гран-при Испании-2023. Расписание трансляций

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