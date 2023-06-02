Формула-3. Испания. Марти выиграл квалификацию, Бедрин – 14-й
Гонщик «Кампоса» Пепе Марти показал лучшее время в квалификации «Формулы-3» в Барселоне.
Поул на домашней трассе стал для испанца первым в «Ф-3». Вторым в воскресной гонке стартует пилот «Йенцера» Тейлор Барнард, третьим – Франко Колапинто из «МП Моторспорт». Еще один гонщик «Йенцера» Никита Бедрин стал 14-м.
Лидер сезона Габриэль Бортолето («Трайдент») показал шестое время, а для его преследователя Габриэле Мини («Хайтек») сессия сложилась неудачно: время последней попытки удалили, и итальянец остался на 18-й строчке.
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