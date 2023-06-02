Формула-3. Испания. Марти выиграл квалификацию, Бедрин – 14-й

Теги результаты Формула-3 Трайдент Хайтек Кампос Рейсинг МП Моторспорт Йенцер Никита Бедрин Авто

Гонщик «Кампоса» Пепе Марти показал лучшее время в квалификации «Формулы-3» в Барселоне.

Поул на домашней трассе стал для испанца первым в «Ф-3». Вторым в воскресной гонке стартует пилот «Йенцера» Тейлор Барнард, третьим – Франко Колапинто из «МП Моторспорт». Еще один гонщик «Йенцера» Никита Бедрин стал 14-м.

Лидер сезона Габриэль Бортолето («Трайдент») показал шестое время, а для его преследователя Габриэле Мини («Хайтек») сессия сложилась неудачно: время последней попытки удалили, и итальянец остался на 18-й строчке.

Гран-при Испании-2023. Расписание трансляций

🏎Все о «Формуле-1» в ваших соцсетях:
Facebook | ВК | Telegram | Instagram

Комментарии

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий