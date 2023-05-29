Тото Вольфф об искусственном замедлении «Ред Булл»: «Это разрушит «Ф-1», где побеждает лучший гонщик в лучшей машине»

Тото Вольфф выступил против введения правил, замедляющих «Ред Булл».

В различных чемпионатах используются инструменты, снижающие скорость лидеров – в частности, баланс сил в . Исполнительный директор « » уверен, что такая борьба против доминирования «Ред Булл» пойдет во вред «Формуле-1».

«Если мы начнем внедрять баланс сил, это разрушит наш спорт. Здесь меритократия, в чемпионате побеждает лучший гонщик в лучшей машине при одинаковых затратах. Наказывать нужно за нарушения правил, а не за хорошую работу.

В «Формуле-1» побеждает сильнейший, и они («Ред Булл») просто лучше себя проявили. Машина быстра в любых условиях, пилот на высочайшем уровне. Даже сегодня его временами сносило, но он не сошел – это мастерство. Видно было, что он атаковал – можно лишь похвалить команду.

Мы просто должны работать лучше, подтянуться, найти умные решения. Надеюсь, мы будем развиваться быстрее соперников и в итоге вернемся в борьбу.

Это меритократия – что есть, то есть. Это спорт, и другой вопрос, хорошо это для шоу или нет. Конечно, для всех нас было бы лучше настоящее противостояние между десятью или хотя бы двумя гонщиками. Но сейчас это не так – нужно это принять и работать над тем, чтобы вернуться», – сказал на Гран-при Монако.

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