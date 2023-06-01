Гюнтер Штайнер: «В любом виде спорта есть профессиональные судьи, а в «Формуле-1» судьбу людей, вкладывающих миллионы в свою карьеру, решают любители»

Теги ФИА Индикар Формула-1 NASCAR Хаас Гюнтер Штайнер Авто

Руководитель «Хааса» Гюнтер Штайнер призвал «Формулу-1» задуматься о создании профессиональной коллегии стюардов.

Штайнер в прошлом неоднократно оставался недоволен действиями и решениями стюардов по ходу Гран-при. Последним случаем стал 5-секундный штраф, полученный Нико Хюлькенбергом на Гран-при Монако за возможное столкновение с Логаном Сарджентом – ни на одном повторе контакта между двумя болидами видно не было.

«В каждом профессиональном виде спорта есть профессиональные судьи. То есть, «Формула-1» является одним из крупнейших спортивных соревнований в мире, но при этом судьбу людей, которые вкладывают миллионы в свою карьеру, решают любители.

Этот вопрос всегда вызывает обсуждения, потому что здесь отсутствует постоянство. Я не хочу обвинять кого-то конкретного, но если эти люди не работают там постоянно…то есть это даже не их работа, потому что с работы тебя могут уволить, за работу тебе платят зарплату, а если ты плохо выполняешь свою работу тебя увольняют. Но тебя не могут уволить, если тебе не платят за работу. Так что мне кажется, что мы должны как-то вмешаться.

Думаю, время пришло. Мы не первый год обсуждаем этот вопрос и каждый раз возвращаемся к одному и тому же. В любом другом виде спорта есть профессиональные судьи. Сколько раз вы слышали о подобных проблемах в тех же американских гонках – в «Индикаре», в NASCAR? Очень редко. Но там люди работают иначе, это их постоянная работа. Лично я всегда придерживался подхода: «Невиновен, пока не доказано обратное». А не как здесь, где я должен доказывать свою невиновность. На мой взгляд это не работает», – рассказал Штайнер.

В главной гонке США $17 млн призовых делят на всех пилотов, но деньги доходят только до топ-5. Это как?!

5 комментариев

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DenSpM
Более того! В некоторых командах любители занимают место рулевого, и по странному стечению обстоятельств, пользуясь меньшим вниманием владельцев, надолго.
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Ушат*Помоев
Не... Но ведь дело говорит!
Был бы чувак на солидной зарплате и с конкуренцией за место, глядишь, и очки получше купил бы. Да и решения принимались бы адекватные. Т.к. одни и те же люди.
Не думаю, что бюджет формулы не потянет такую ЗП ведомость с программой обучения.
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Совесть Черданцева
Представляю сейчас лица фанатов футбола
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Alex Del-Piero
Ответ DenSpM
Более того! В некоторых командах любители занимают место рулевого, и по странному стечению обстоятельств, пользуясь меньшим вниманием владельцев, надолго.
Главное вовремя найти крайнего. Мика, судей, погоду и т.д. Видимо это судьи виноваты, что у них Кевин ехал на сликах, когда другие даже на дождевых скользили
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