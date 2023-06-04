Формула E. Джакарта. Гюнтер выиграл 2-ю гонку, Деннис и Эванс на подиуме, Верляйн возглавил чемпионат
Пилот «Мазерати» Максимилиан Гюнтер одержал победу на втором этапе «Формулы E» в Джакарте.
Также на подиум поднялись гонщик «Андретти» Джейк Деннис и представитель «Ягуара» Митч Эванс, в то время как лидировавший в личном зачете Ник Кэссиди («Энвижн») попал в аварию и завершил заезд 18-м.
Неудача Кэссиди позволила Паскалю Верляйну, финишировавшему шестым, возглавить чемпионат, а Деннису выйти на вторую позицию.
Этап 11
Джакарта, Индонезия
4 июня 2023 года
Гонка
Топ-10
1. Максимилиан Гюнтер («Мазерати») – 38 кругов
2. Джейк Деннис («Андретти») +2,822
3. Митч Эванс («Ягуар») +18,498
4. Саша Фенестраз («Ниссан») +19,307
5. Норман Нато («Ниссан») +19,924
6. Паскаль Верляйн («Порше») +20,108
7. Антониу Феликс да Кошта («Порше») +20,521
8. Эдоардо Мортара («Мазерати») +20,996
9. Стоффель Вандорн («Пенске») +26,630
10. Себастьян Буэми («Энвижн») +27,273
Положение в чемпионате
Топ-5
1. Паскаль Верляйн – 134 очка
2. Джейк Деннис – 133
3. Ник Кэссиди – 128
4. Митч Эванс – 109
5. Жан-Эрик Вернь – 97
Формула E. Джакарта. Верляйн выиграл 1-ю гонку, Деннис – 2-й, Гюнтер – 3-й
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