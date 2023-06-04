Формула E. Джакарта. Гюнтер выиграл 2-ю гонку, Деннис и Эванс на подиуме, Верляйн возглавил чемпионат

Пилот «Мазерати» Максимилиан Гюнтер одержал победу на втором этапе « » в Джакарте.

Также на подиум поднялись гонщик «Андретти» Джейк Деннис и представитель «Ягуара» Митч Эванс, в то время как лидировавший в личном зачете Ник Кэссиди («Энвижн») попал в аварию и завершил заезд 18-м.

Неудача Кэссиди позволила Паскалю Верляйну, финишировавшему шестым, возглавить чемпионат, а Деннису выйти на вторую позицию.

Этап 11

Джакарта, Индонезия

4 июня 2023 года

Гонка

Топ-10

1. Максимилиан Гюнтер («Мазерати») – 38 кругов

2. Джейк Деннис («Андретти») +2,822

3. Митч Эванс («Ягуар») +18,498

4. Саша Фенестраз («Ниссан») +19,307

5. Норман Нато («Ниссан») +19,924

6. Паскаль Верляйн («Порше») +20,108

7. Антониу Феликс да Кошта («Порше») +20,521

8. Эдоардо Мортара («Мазерати») +20,996

9. Стоффель Вандорн («Пенске») +26,630

10. Себастьян Буэми («Энвижн») +27,273

Положение в чемпионате

Топ-5

1. Паскаль Верляйн – 134 очка

2. Джейк Деннис – 133

3. Ник Кэссиди – 128

4. Митч Эванс – 109

5. Жан-Эрик Вернь – 97

Формула E. Джакарта. Верляйн выиграл 1-ю гонку, Деннис – 2-й, Гюнтер – 3-й

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