Расселл избежал штрафа за столкновение с Хэмилтоном в квалификации к Гран-при Испании
Стюарды не стали выписывать пилоту «Мерседеса» Джорджу Расселлу штраф за столкновение с напарником Льюисом Хэмилтоном во втором сегменте квалификации к Гран-при Испании.
Судьи признали, что Расселл «аномально» смещался перед инцидентом, однако ограничились предупреждением гонщику и команде.
В сообщении на сайте ФИА говорится, что «Мерседес» не предупредил Расселла о приближении Хэмилтона. Стюарды учли в качестве смягчающего обстоятельства тот факт, что Джордж реагировал на «Феррари» Карлоса Сайнса, которая оказалась перед ним – испанец завершил быстрый круг. Пилоту «Мерседеса» пришлось замедлиться, чтоб не блокировать Сайнса, а также Макса Ферстаппена из «Ред Булл».
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