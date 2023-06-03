Расселл избежал штрафа за столкновение с Хэмилтоном в квалификации к Гран-при Испании

Теги ФИА Феррари Льюис Хэмилтон Ред Булл Карлос Сайнс Формула-1 Мерседес регламент Макс Ферстаппен Джордж Расселл Авто

Стюарды не стали выписывать пилоту «Мерседеса» Джорджу Расселлу штраф за столкновение с напарником Льюисом Хэмилтоном во втором сегменте квалификации к Гран-при Испании.

Судьи признали, что Расселл «аномально» смещался перед инцидентом, однако ограничились предупреждением гонщику и команде.

В сообщении на сайте ФИА говорится, что «Мерседес» не предупредил Расселла о приближении Хэмилтона. Стюарды учли в качестве смягчающего обстоятельства тот факт, что Джордж реагировал на «Феррари» Карлоса Сайнса, которая оказалась перед ним – испанец завершил быстрый круг. Пилоту «Мерседеса» пришлось замедлиться, чтоб не блокировать Сайнса, а также Макса Ферстаппена из «Ред Булл».

Хэмилтон и Расселл столкнулись во 2-м сегменте квалификации к Гран-при Испании

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2 комментария

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RusSt
Ну было бы странно за напарника штрафовать. Обычно такого не делают
+3
0
+3
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Мадина Уйгурова
Рассел с открытым крылом ехал, Льюис зачемто полез его обгонять. тут явно не вина Джорджа
0
0
0
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