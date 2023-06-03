Расселл избежал штрафа за столкновение с Хэмилтоном в квалификации к Гран-при Испании

Стюарды не стали выписывать пилоту «Мерседеса» штраф за столкновение с напарником во втором сегменте квалификации к Гран-при Испании.

Судьи признали, что Расселл «аномально» смещался перед инцидентом, однако ограничились предупреждением гонщику и команде.

В сообщении на сайте говорится, что « » не предупредил Расселла о приближении Хэмилтона. Стюарды учли в качестве смягчающего обстоятельства тот факт, что Джордж реагировал на « » Карлоса Сайнса, которая оказалась перед ним – испанец завершил быстрый круг. Пилоту «Мерседеса» пришлось замедлиться, чтоб не блокировать Сайнса, а также Макса Ферстаппена из «Ред Булл».

Хэмилтон и Расселл столкнулись во 2-м сегменте квалификации к Гран-при Испании

Джордж Расселл о столкновении: «Не знал, что Хэмилтон там»

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