Питер Уиндзор: «Хэмилтон в «Феррари» стоит $100 млн. На $50 млн Льюис согласился бы только из-за любви к спорту, это шутка какая-то»

Питер Уиндзор считает смешным предполагаемое предложение «Феррари» Льюису Хэмилтону.

Британский журналист и бывший менеджер команд «Формулы-1» оценил слухи о переходе семикратного чемпиона из « » в «Феррари». Скудерия якобы готова предложить Льюису 40 миллионов фунтов в год (около 50 миллионов долларов), хотя пилот и руководство итальянского коллектива отрицают переговоры.

По мнению Уиндзора, реалистичной оценкой маркетингового потенциала и мастерства Хэмилтона является как минимум 80 миллионов фунтов (100 миллионов долларов).

«Я слышал кое-какие цифры, одна из них – 40 миллионов фунтов. На месте Хэмилтона я бы просил гораздо больше. Можно утверждать, что Льюис и бренд «Феррари», то, что он может сделать для бренда «Феррари», должно оцениваться как минимум в 50 миллионов фунтов – только за PR и усиление бренда.

Плюс сумма, которую он стоит как гонщик, исключительно как гонщик – это 25-30 миллионов фунтов.

40? Я бы сказал, 80 было бы логичнее. Если команда не готова платить такие деньги, не думаю, что ему нужно переходить. Я считаю, ему нужно остаться в «Мерседесе» и стремиться к заключению долгосрочной сделки.

Ведь ему не хотелось бы оказаться в ситуации, когда уходишь из «Мерседеса», а команда становится конкурентоспособной. Есть все шансы, что такая большая и хорошая организация, на долгое время оставшаяся неконкурентоспособной, в итоге вернется в борьбу.

Если бы я был менеджером Льюиса, то сказал бы ему по поводу сделки на 40 миллионов фунтов: «Не, оставайся на месте». На мой взгляд, имя с таким огромным брендом как «Феррари» стоит гораздо больше 40 миллионов.

Если Льюис перейдет в «Феррари», то столкнется с абсолютной неизвестностью в плане скорости машины. На месте Льюиса я бы не соглашался бы на сумму меньше 80. Одному товарищу я недавно заявил о 100 миллионах фунтов, и он ответил: «Немного перебор, не так ли?» И я сказал: «Хорошо, снижу до 80».

Но 40? Это шутка какая-то. Если он согласится на 40, сниму шляпу – значит, он делает это только из-за любви к спорту. Я не преуменьшаю масштаб 40 миллионов фунтов, просто говорю, что с тем же успехом можно остаться и в «Мерседесе», – поделился аналитикой Уиндзор.

Льюис Хэмилтон назвал «спекуляциями» слухи о «Феррари»: «Контракт с «Мерседесом» почти готов. Может, прессе стало скучно из-за отмененной гонки»

Тото Вольфф: «История о «Феррари» внедрена – может, чтобы повлиять на переговоры Хэмилтона с «Мерседесом»