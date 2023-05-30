Бывший руководитель «Минарди»: «Переса фактически понизили до тест-пилота для Ферстаппена на Гран-при Монако»

Теги Гран-при Австралии Ред Булл Пол Стоддарт Формула-1 Серхио Перес Макс Ферстаппен Авто

Пол Стоддарт считает, что Серхио Перес выбыл из гонки за титул «Формулы-1».

На Гран-при Монако Перес стартовал 20-м после аварии в квалификации и не набрал очков, в то время как напарник по «Ред Булл» Макс Ферстаппен одержал победу. Разрыв между соперниками достиг 39 баллов.

«Учитывая разницу в очках, думаю, можно достаточно уверенно сказать, что судьба титула в руках Макса, а «Ред Булл», несмотря на провал Серхио Переса, с отрывом выиграет Кубок конструкторов.

Старый добрый Перес показал, что не будет претендентом на титул. Уже во второй раз мы видим, как он все испортил в квалификации – сначала в Австралии, а теперь в Монако. Уик-энд в целом вышел очень плохим, и Серхио фактически понизили до тест-пилота для Ферстаппена, чтобы понять, какие шины поставить в конце гонки», – поделился мнением бывший руководитель «Минарди».

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4 комментария

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MinkoffS
Перес сам себя понизил, когда разбил машину в квалификации. В Монако обгоны на этих машинах нереальны.
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Grigori86
Перес это не чемпион. Обычный пилот ф1.
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Train67
Перес это гонщик с пониженной социальной ответственностью.
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Are you ready???
Эго сначала достали из болотца средников и позволили его карьере заиграть новыми красками
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