Бывший руководитель «Минарди»: «Переса фактически понизили до тест-пилота для Ферстаппена на Гран-при Монако»

Пол Стоддарт считает, что Серхио Перес выбыл из гонки за титул «Формулы-1».

На Гран-при Монако Перес стартовал 20-м после аварии в квалификации и не набрал очков, в то время как напарник по « » одержал победу. Разрыв между соперниками достиг 39 баллов.

«Учитывая разницу в очках, думаю, можно достаточно уверенно сказать, что судьба титула в руках Макса, а «Ред Булл», несмотря на провал , с отрывом выиграет Кубок конструкторов.

Старый добрый Перес показал, что не будет претендентом на титул. Уже во второй раз мы видим, как он все испортил в квалификации – сначала в , а теперь в Монако. Уик-энд в целом вышел очень плохим, и Серхио фактически понизили до тест-пилота для Ферстаппена, чтобы понять, какие шины поставить в конце гонки», – поделился мнением бывший руководитель «Минарди».

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