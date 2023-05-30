Бывший руководитель «Минарди»: «Переса фактически понизили до тест-пилота для Ферстаппена на Гран-при Монако»
Пол Стоддарт считает, что Серхио Перес выбыл из гонки за титул «Формулы-1».
На Гран-при Монако Перес стартовал 20-м после аварии в квалификации и не набрал очков, в то время как напарник по «Ред Булл» Макс Ферстаппен одержал победу. Разрыв между соперниками достиг 39 баллов.
«Учитывая разницу в очках, думаю, можно достаточно уверенно сказать, что судьба титула в руках Макса, а «Ред Булл», несмотря на провал Серхио Переса, с отрывом выиграет Кубок конструкторов.
Старый добрый Перес показал, что не будет претендентом на титул. Уже во второй раз мы видим, как он все испортил в квалификации – сначала в Австралии, а теперь в Монако. Уик-энд в целом вышел очень плохим, и Серхио фактически понизили до тест-пилота для Ферстаппена, чтобы понять, какие шины поставить в конце гонки», – поделился мнением бывший руководитель «Минарди».
Ферстаппен обогнал Переса на 2 круга на Гран-при Монако
Положение в личном зачете и Кубке конструкторов после Гран-при Монако-2023
4 комментария