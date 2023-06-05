Индикар. Палоу выиграл Гран-при Детройта и упрочил лидерство в чемпионате

Пилот «Чип Гэнасси» Алекс Палоу одержал победу на Гран-при Детройта.

Чемпион « » 2021 года завоевал второй поул подряд, а гонке на секунду опередил Уилла Пауэра («Пенске») на альтернативной стратегии, третьим финишировал гонщик «Эрроу Макларена» Феликс Розенквист. Палоу выиграл два из трех последних этапов.

На высокие позиции претендовал пилот « » , преследовавший Палоу, однако француз сначала потерял позиции из-за ошибки, а затем сошел после контакта со стеной.

Напарник Палоу Маркус Эрикссон финишировал девятым, победитель «500 миль Индианаполиса» (« ») – десятым.

Победа позволила испанцу упрочить лидерство в чемпионате. Палоу заработал 273 очка, Эрикссон – 222, Ньюгарден – 203. Также в топ-5 входят пилот «Чип Гэнасси» Скотт Диксон (194) и Пато О’Уорд из «Эрроу Макларена» (191).

В главной гонке США $17 млн призовых делят на всех пилотов, но деньги доходят только до топ-5. Это как?!