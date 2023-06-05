Индикар. Палоу выиграл Гран-при Детройта и упрочил лидерство в чемпионате
Пилот «Чип Гэнасси» Алекс Палоу одержал победу на Гран-при Детройта.
Чемпион «Индикара» 2021 года завоевал второй поул подряд, а гонке на секунду опередил Уилла Пауэра («Пенске») на альтернативной стратегии, третьим финишировал гонщик «Эрроу Макларена» Феликс Розенквист. Палоу выиграл два из трех последних этапов.
На высокие позиции претендовал пилот «Андретти» Ромен Грожан, преследовавший Палоу, однако француз сначала потерял позиции из-за ошибки, а затем сошел после контакта со стеной.
Напарник Палоу Маркус Эрикссон финишировал девятым, победитель «500 миль Индианаполиса» Джозеф Ньюгарден («Пенске») – десятым.
Победа позволила испанцу упрочить лидерство в чемпионате. Палоу заработал 273 очка, Эрикссон – 222, Ньюгарден – 203. Также в топ-5 входят пилот «Чип Гэнасси» Скотт Диксон (194) и Пато О’Уорд из «Эрроу Макларена» (191).
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