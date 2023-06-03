Формула E. Джакарта. Верляйн выиграл 1-ю гонку, Деннис – 2-й, Гюнтер – 3-й

Пилот «Порше» Паскаль Верляйн одержал победу в первой гонке « » в Джакарте.

Верляйн стартовал третьим и отстоял первое место в борьбе с гонщиком «Андретти» Джейком Деннисом, в то время как из «Мазерати» занял третью позицию.

Лидер сезона Ник Кэссиди финишировал седьмым, что позволило пилоту «Энвижн» остаться на первой строчке в личном зачете, однако отставание Верляйна сократилось до двух баллов.

Этап 10

Джакарта, Индонезия

3 июня 2023 года

Гонка

Топ-10

1. Паскаль Верляйн («Порше») – 36 кругов

2. Джейк Деннис («Андретти») +0,477

3. Максимилиан Гюнтер («Мазерати») +1,413

4. Стоффель Вандорн («Пенске») +3,871

5. Жан-Эрик Вернь («Пенске») +4,986

6. Эдоардо Мортара («Мазерати») +5,587

7. Ник Кэссиди («Энвижн») +5,982

8. Антониу Феликс да Кошта («Порше») +20,136

9. Робин Фряйнс («Абт») +21,687

10. Джейк Хьюз («Макларен») +23,356

Положение в чемпионате

Топ-5

1. Ник Кэссиди – 128 очков

2. Паскаль Верляйн – 126

3. Джейк Деннис – 114

4. Жан-Эрик Вернь – 97

5. Митч Эванс – 94

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