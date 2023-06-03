Формула E. Джакарта. Верляйн выиграл 1-ю гонку, Деннис – 2-й, Гюнтер – 3-й

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Пилот «Порше» Паскаль Верляйн одержал победу в первой гонке «Формулы E» в Джакарте.

Верляйн стартовал третьим и отстоял первое место в борьбе с гонщиком «Андретти» Джейком Деннисом, в то время как Максимилиан Гюнтер  из «Мазерати» занял третью позицию.

Лидер сезона Ник Кэссиди финишировал седьмым, что позволило пилоту «Энвижн» остаться на первой строчке в личном зачете, однако отставание Верляйна сократилось до двух баллов.

Этап 10
Джакарта, Индонезия
3 июня 2023 года
Гонка
Топ-10
 
1. Паскаль Верляйн («Порше») – 36 кругов
2. Джейк Деннис («Андретти») +0,477
3. Максимилиан Гюнтер («Мазерати») +1,413
4. Стоффель Вандорн («Пенске») +3,871
5. Жан-Эрик Вернь («Пенске») +4,986
6. Эдоардо Мортара («Мазерати») +5,587
7. Ник Кэссиди («Энвижн») +5,982
8. Антониу Феликс да Кошта («Порше») +20,136
9. Робин Фряйнс («Абт») +21,687
10. Джейк Хьюз («Макларен») +23,356
 
Положение в чемпионате
Топ-5
 
1. Ник Кэссиди – 128 очков
2. Паскаль Верляйн – 126
3. Джейк Деннис – 114
4. Жан-Эрик Вернь – 97
5. Митч Эванс – 94
 

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