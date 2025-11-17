Берни Экклстоун: «Не исключаю приход Хорнера в «Феррари». Там полный хаос, Элканн оскорбляет гонщиков»
Бывший руководитель «Формулы-1» Берни Экклстоун ответил, где может оказаться Кристиан Хорнер, покинувший «Ред Булл» после 20 лет в команде.
«Не исключаю, что в «Феррари»! Там полный хаос. И босс Элканн теперь даже оскорбляет своих двух гонщиков», – заявил Берни.
95-летний британец также прокомментировал спекуляции о себе и Кристиане:
«Насколько еще я должен состариться, чтобы слухи обо мне прекратились?
[«Астон Мартин» –] очередная команда, которую я якобы покупаю вместе с Хорнером. Но разве технический гений Эдриан Ньюи перешел из «Ред Булл» в «Астон Мартин» не потому, что не хотел больше работать с Хорнером?».
