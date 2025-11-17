  • Спортс
  • Берни Экклстоун: «Не исключаю приход Хорнера в «Феррари». Там полный хаос, Элканн оскорбляет гонщиков»
Берни Экклстоун: «Не исключаю приход Хорнера в «Феррари». Там полный хаос, Элканн оскорбляет гонщиков»

Экклстоун допустил, что Хорнер возглавит «Феррари».

Бывший руководитель «Формулы-1» Берни Экклстоун ответил, где может оказаться Кристиан Хорнер, покинувший «Ред Булл» после 20 лет в команде.

«Не исключаю, что в «Феррари»! Там полный хаос. И босс Элканн теперь даже оскорбляет своих двух гонщиков», – заявил Берни.

95-летний британец также прокомментировал спекуляции о себе и Кристиане:

«Насколько еще я должен состариться, чтобы слухи обо мне прекратились?

[«Астон Мартин» –] очередная команда, которую я якобы покупаю вместе с Хорнером. Но разве технический гений Эдриан Ньюи перешел из «Ред Булл» в «Астон Мартин» не потому, что не хотел больше работать с Хорнером?».

Босс «Феррари» заткнул Хэмилтона: в провалах виновны пилоты, а команда «Ф-1» – супер. Он совсем?!

Хорнер может стать руководителем и совладельцем «Альпин» (TalkSport)

Опубликовал: Михаил Ширяев
Источник: Blick
