Берни Экклстоун: «Не исключаю приход Хорнера в «Феррари». Там полный хаос, Элканн оскорбляет гонщиков»

Экклстоун допустил, что Хорнер возглавит «Феррари».

Бывший руководитель «Формулы-1» Берни Экклстоун ответил, где может оказаться Кристиан Хорнер , покинувший «Ред Булл » после 20 лет в команде.

«Не исключаю, что в «Феррари»! Там полный хаос. И босс Элканн теперь даже оскорбляет своих двух гонщиков», – заявил Берни.

95-летний британец также прокомментировал спекуляции о себе и Кристиане:

«Насколько еще я должен состариться, чтобы слухи обо мне прекратились?

[«Астон Мартин» –] очередная команда, которую я якобы покупаю вместе с Хорнером. Но разве технический гений Эдриан Ньюи перешел из «Ред Булл» в «Астон Мартин » не потому, что не хотел больше работать с Хорнером?».

