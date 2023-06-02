Макс Ферстаппен: «Я достиг всего в «Формуле-1»

Теги Ред Булл Формула-1 Макс Ферстаппен Авто

Макс Ферстаппен заявил, что все его мечты в «Формуле-1» сбылись.

Двукратный чемпион мира не считает, что повторное завоевание титулов можно считать настоящей целью.

«Переживаю ли я о чем-либо? Больше нет. Когда я попал в «Формулу-1», то беспокоился о том, получу ли машину, которая позволит показать, на я способен. К счастью, это случилось. Допустим, теперь все полетит к чертям – какая разница, я уже сделал все, что хотел в «Формуле-1».

Я выиграл свой первый титул, потом второй. На мой взгляд, я выиграл в «Формуле-1» все, что мог выиграть. Новых целей в «Формуле-1» нет – если ты достиг всего, на этом все», – заявил пилот «Ред Булл».

Макс Ферстаппен о раннем завершении карьеры в «Ф-1»: «В жизни я хочу заняться многими вещами. И я не хочу делать это в 40-50 лет»

Герхард Бергер: «Ферстаппен способен побить все рекорды «Ф-1», в том числе 103 победы Хэмилтона»

🏎Все о «Формуле-1» в ваших соцсетях:
Facebook | ВК | Telegram | Instagram

11 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Mortimer1
Ответ Налбу*Писюнов
1.5-кратный!
Мы вроде не про хэма)
+11
-2
+9
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Jack 13th
Ответ Налбу*Писюнов
У-у-у какие речи завел! Не рановато-ли зазвездился?
Вы статью прочтите, что-ли, повнимательней.
+7
-1
+6
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
うちはイタチ
Ответ Paninaro
Ну, первый-то не ты выиграл, а Масси. Ты в финальной гонке слил всё, что только можно. Повезло, что вытащили.
вспоминаем сильвер 21, считаем очки, делаем выводы
+7
-3
+4
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
weasell
Ответ Андрей Никитин99
Прикиньте уйдёт после того как станет 3х кратным Вот это будет жесть 😁
До 28 контракт и Ферстаппен уже отвечал, что до конца контракта гоняет, а потом будет 31 и самое время заняться чем-то еще интересным
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Налбу*Писюнов
1.5-кратный!
+7
-7
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Андрей Никитин99
Прикиньте уйдёт после того как станет 3х кратным
Вот это будет жесть 😁
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
mkryuchckov10@gmail.com
Ответ うちはイタチ
вспоминаем сильвер 21, считаем очки, делаем выводы
Тогда хотя бы еще Баку, Монако и Имолу
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий