Макс Ферстаппен: «Я достиг всего в «Формуле-1»

Макс Ферстаппен заявил, что все его мечты в «Формуле-1» сбылись.

Двукратный чемпион мира не считает, что повторное завоевание титулов можно считать настоящей целью.

«Переживаю ли я о чем-либо? Больше нет. Когда я попал в «Формулу-1», то беспокоился о том, получу ли машину, которая позволит показать, на я способен. К счастью, это случилось. Допустим, теперь все полетит к чертям – какая разница, я уже сделал все, что хотел в «Формуле-1».

Я выиграл свой первый титул, потом второй. На мой взгляд, я выиграл в «Формуле-1» все, что мог выиграть. Новых целей в «Формуле-1» нет – если ты достиг всего, на этом все», – заявил пилот « ».

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