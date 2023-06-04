Формула-2. Испания. Бермэн выиграл 2-ю гонку, Фиттипальди – 2-й, Мартен – 3-й

Гонщик «Премы» Оливер Бермэн выиграл основную гонку «Формулы-2» в Барселоне, стартовав с поула.

Пилот « » увидел клетчатый флаг вторым, Виктор Мартен («АРТ») стал третьим.

Лидер сезона Фредерик Вести из «Премы» завершил заезд пятым, что позволило ему сохранить первое место в личном зачете, гонщик «АРТ» финишировал седьмым.

На счету Вести 110 очков в 2023 году, Пуршер набрал 99, представитель « » Аюму Иваса – 82, Бермэн – 70, пилот «МП Моторспорт» Деннис Хаугер – 57.

Формула-2. Испания. Вести выиграл дождевой спринт, Пуршер поднялся с 9-го места на 2-е, Мартен – 3-й

Формула-2. Испания. Бермэн выиграл квалификацию, Фиттипальди – 2-й, Дуэн – 3-й

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