Формула-2. Испания. Бермэн выиграл 2-ю гонку, Фиттипальди – 2-й, Мартен – 3-й

Теги результаты Карлин АРТ Формула-2 ДАМС Према Энцо Фиттипальди Фредерик Вести Тео Пуршер Деннис Хаугер МП Моторспорт Виктор Мартен Оливер Бермэн Авто

Гонщик «Премы» Оливер Бермэн выиграл основную гонку «Формулы-2» в Барселоне, стартовав с поула.

Пилот «Карлина» Энцо Фиттипальди увидел клетчатый флаг вторым, Виктор Мартен («АРТ») стал третьим.

Лидер сезона Фредерик Вести из «Премы» завершил заезд пятым, что позволило ему сохранить первое место в личном зачете, гонщик «АРТ» Тео Пуршер финишировал седьмым.

На счету Вести 110 очков в 2023 году, Пуршер набрал 99, представитель «ДАМС» Аюму Иваса – 82, Бермэн – 70, пилот «МП Моторспорт» Деннис Хаугер – 57.

Формула-2. Испания. Вести выиграл дождевой спринт, Пуршер поднялся с 9-го места на 2-е, Мартен – 3-й

Формула-2. Испания. Бермэн выиграл квалификацию, Фиттипальди – 2-й, Дуэн – 3-й

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3 комментария

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voroninboris
Какие-то двоякие впечатления от этого сезона пока что. С одной стороны, нет прям явного лидера, много претендентов на титул (отрыв Вести можно за один этап потерять). С другой стороны, это как раз скорее означает отсутствие явных талантов, заслуживающих место в Ф1. Даже Другович был более убедителен в прошлом сезоне.
Самый опытный уже Пуршер (Дарувала и Бошунг не в счет), от которого ждали чемпионство в прошлом сезоне, а не дождавшись, уверенное доминирование в этом, скорее разочаровывает.
Из второгодников, у меня были основные надежды на Дуэна и Ивасу. Дуэн показывал себя весьма взрослым пилотом, но в этом сезоне что-то вообще не идет. Иваса хорошо прогрессировал по ходу предыдущего и радовал скоростью. В этом пока стабильности не хватает, но в целом скорее в плюс пока сезон. Сегодня от Вести очень грамотно оборонялся.
Вот на Вести как-то сильно не надеялся, в этом сезоне хорошо идет, но как-то все равно не цепляет почему-то. Хотя пока уверенный лидер, без вопросов.
Из новичков очень радует Берман, без вопросов. Хотя Куш Майни и Малони до этого шли впереди в зачете, но у них ни одной победы не было, а у Бермана теперь уже 3.
В общем, пока верю в Ивасу и Бермана, присматриваюсь к Вести. Но кто из них пробьется в Ф1 все еще очень открытый вопрос.
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Vladichka Niskazhunikomu
кто смотрел, что там с погодой? дождь будет, нет?
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Kudim41
Ответ voroninboris
Какие-то двоякие впечатления от этого сезона пока что. С одной стороны, нет прям явного лидера, много претендентов на титул (отрыв Вести можно за один этап потерять). С другой стороны, это как раз скорее означает отсутствие явных талантов, заслуживающих место в Ф1. Даже Другович был более убедителен в прошлом сезоне. Самый опытный уже Пуршер (Дарувала и Бошунг не в счет), от которого ждали чемпионство в прошлом сезоне, а не дождавшись, уверенное доминирование в этом, скорее разочаровывает. Из второгодников, у меня были основные надежды на Дуэна и Ивасу. Дуэн показывал себя весьма взрослым пилотом, но в этом сезоне что-то вообще не идет. Иваса хорошо прогрессировал по ходу предыдущего и радовал скоростью. В этом пока стабильности не хватает, но в целом скорее в плюс пока сезон. Сегодня от Вести очень грамотно оборонялся. Вот на Вести как-то сильно не надеялся, в этом сезоне хорошо идет, но как-то все равно не цепляет почему-то. Хотя пока уверенный лидер, без вопросов. Из новичков очень радует Берман, без вопросов. Хотя Куш Майни и Малони до этого шли впереди в зачете, но у них ни одной победы не было, а у Бермана теперь уже 3. В общем, пока верю в Ивасу и Бермана, присматриваюсь к Вести. Но кто из них пробьется в Ф1 все еще очень открытый вопрос.
А почему ни одного слова про Мартанса? По мне так один из самых перспективных на решетке!
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