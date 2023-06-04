Формула-2. Испания. Бермэн выиграл 2-ю гонку, Фиттипальди – 2-й, Мартен – 3-й
Гонщик «Премы» Оливер Бермэн выиграл основную гонку «Формулы-2» в Барселоне, стартовав с поула.
Пилот «Карлина» Энцо Фиттипальди увидел клетчатый флаг вторым, Виктор Мартен («АРТ») стал третьим.
Лидер сезона Фредерик Вести из «Премы» завершил заезд пятым, что позволило ему сохранить первое место в личном зачете, гонщик «АРТ» Тео Пуршер финишировал седьмым.
На счету Вести 110 очков в 2023 году, Пуршер набрал 99, представитель «ДАМС» Аюму Иваса – 82, Бермэн – 70, пилот «МП Моторспорт» Деннис Хаугер – 57.
Формула-2. Испания. Вести выиграл дождевой спринт, Пуршер поднялся с 9-го места на 2-е, Мартен – 3-й
Формула-2. Испания. Бермэн выиграл квалификацию, Фиттипальди – 2-й, Дуэн – 3-й
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Самый опытный уже Пуршер (Дарувала и Бошунг не в счет), от которого ждали чемпионство в прошлом сезоне, а не дождавшись, уверенное доминирование в этом, скорее разочаровывает.
Из второгодников, у меня были основные надежды на Дуэна и Ивасу. Дуэн показывал себя весьма взрослым пилотом, но в этом сезоне что-то вообще не идет. Иваса хорошо прогрессировал по ходу предыдущего и радовал скоростью. В этом пока стабильности не хватает, но в целом скорее в плюс пока сезон. Сегодня от Вести очень грамотно оборонялся.
Вот на Вести как-то сильно не надеялся, в этом сезоне хорошо идет, но как-то все равно не цепляет почему-то. Хотя пока уверенный лидер, без вопросов.
Из новичков очень радует Берман, без вопросов. Хотя Куш Майни и Малони до этого шли впереди в зачете, но у них ни одной победы не было, а у Бермана теперь уже 3.
В общем, пока верю в Ивасу и Бермана, присматриваюсь к Вести. Но кто из них пробьется в Ф1 все еще очень открытый вопрос.