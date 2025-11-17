Питер Уиндзор об освистывании Норриса: «Либерти Медиа» должна это прекратить»

Уиндзор заявил о необходимости прекратить освистывания пилотов в «Ф-1».

Журналист и бывший менеджер команд «Формулы-1» Питер Уиндзор призвал владеющую коммерческими правами серии компанию «Либерти Медиа» принять меры в связи с освистыванием Ландо Норриса .

На последних этапах во время церемонии подиума пилот «Макларена» не раз сталкивался с выражением недовольства со стороны болельщиков.

«Это освистывание просто ужасно. В конце концов это приведет к чему-то неприятному. Чем больше толпа, фанаты и телезрители будут подстрекать к этому, тем ситуация будет хуже. Нужно принять меры прямо сейчас.

Кто-то из «Либерти Медиа» должен сказать, что это нужно прекратить, и показать, как все должно быть устроено. Нам необходимо, чтобы все топ-пилоты выступили в каком-нибудь видео против освистывания, осудив его.

Нужно, чтобы так называемые соперники сплотились со словами: «Мы здесь все друзья». Ситуация просто ужасная, люди, которые не уважают способности Ландо… они могут смотреть другой спорт, потому что они явно наблюдали за «Ф-1» не вникая в детали», – сказал Уиндзор.

Ох, соперники «Макларена» подначивают фанов «Ф-1» освистывать Норриса!

