  • Спортс
  • Авто
  • Новости
  • Зак Браун о праздновании Кубка конструкторов без Пиастри: «Первое, что сказали мы с Норрисом: «Блин, где Оскар?»
4

Зак Браун о праздновании Кубка конструкторов без Пиастри: «Первое, что сказали мы с Норрисом: «Блин, где Оскар?»

Браун объяснил неразбериху с Пиастри в Сингапуре.

Исполнительный директор «Макларена» Зак Браун вспомнил, как команда отметила завоевание второго подряд Кубка конструкторов на подиуме Гран-при Сингапура.

Тогда Ландо Норрис финишировал третьим, Оскар Пиастри – четвертым. «Макларен» не был готов к празднованию, поэтому австралиец не успел подняться на подиум. Позже Пиастри поучаствовал в фотосессии с командой.

Также в прессе распространились сообщения о том, что Оскар якобы намеренно отключил радио во время поздравления со стороны Зака.

«В Сингапуре мы завоевали титул в зачете конструкторов. Ландо на подиуме, а Оскар в зоне для прессы, в другом месте.

Внезапно «Формула-1» говорит: забирайтесь с командой на подиум. Первое, о чем мы подумали, Ландо и я: блин, Оскара нет. Это будет выглядеть ужасно. Но мы понимали, как это случилось: он был с журналистами, празднование не планировалось. Мы просто поднялись на подиум. И это первое, что сказали мы с Норрисом: «Блин, где Оскар?»

Но, разумеется, в прессе начали писать, что Оскар бойкотирует команду, а мы не хотим, чтобы он был на подиуме. И я подумал: «О чем вы вообще?»

Кроме того, я благодарил Оскара по радио и не видел, где он. А он находился в закрытом парке, машина была в процессе выключения. И все выглядело, словно он отключился во время поздравления, как будто повесил трубку. Все было не так. Я даже не заметил этого.

Нам не все равно друг на друга. И я передал: «Эй, объясните Оскару, почему все так сложилось на подиуме». А он: «Да, я догадался». И, в свою очередь, сказал: «Эй, передайте Заку, что я не вешал трубку», – сообщил Браун в подкасте The High Performance.

Зак Браун: «Норрис и Пиастри сердились только на меня и Стеллу, между пилотами ни разу не было разладов»

Норрис теперь точно чемпион «Ф-1»? Вот все сценарии шансов Ферстаппена и Пиастри

Опубликовал: Михаил Ширяев
Источник: F1 Oversteer
logoМакларен
logoЗак Браун
logoФормула-1
Гран-при Сингапура
logoЛандо Норрис
logoОскар Пиастри
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости автоспорта в любимой соцсети
Главные новости
Дженсон Баттон о шансах Ферстаппена на титул: «В Лас-Вегасе Максу будет нужно выжать из ситуации абсолютный максимум»
5 минут назад
Тото Вольфф о борьбе в чемпионате: «Не сомневаюсь, «Мерседес» ждет яростная битва, которая будет идти до самого финиша Гран-при Абу-Даби»
57 минут назад
Маттиа Бинотто о сезоне-2026: «Лучшей окажется команда, которая сможет эффективнее и быстрее других реагировать на ситуацию и развивать болид»
сегодня, 15:01
Пиастри выиграл самую престижную награду для спортсменов из Австралии
сегодня, 14:11
Альдо Коста: «Хэмилтону нравится идея быть героем, за которым стоит вся команда»
сегодня, 13:14
Шарль Леклер: «Провели сезон недостаточно хорошо. Когда выступаешь за «Феррари», единственный удовлетворительный результат – это победа»
сегодня, 12:24
«Заубер» будет использовать особую ливрею на Гран-при Лас-Вегаса
сегодня, 11:27Фото
Дженсон Баттон о проблемах Пиастри: «Для меня были важные близкие люди, которые могли сказать, что я не мог забыть, как управлять болидом»
сегодня, 11:20
В «Альпин» обновили ливрею болида на три финальных Гран-при сезона-2025
сегодня, 10:28Фото
Серхио Перес: «Не имеет значения, на каких позициях «Кадиллак» окажется в начале пути. Важен прогресс»
сегодня, 10:21
Ко всем новостям
Последние новости
Где смотреть Гран-при Лас-Вегаса-2025, Формула-1 — онлайн, прямые трансляции гонки и квалификации, Formula 1
вчера, 08:50
Где смотреть Гран-при Сан-Паулу-2025, Формула-1 — онлайн, прямые трансляции гонки и квалификации, Formula 1
3 ноября, 08:50
Алешин и Ременяко – победители сезона-2025 Российской серии гонок на выносливость (REC)
27 октября, 15:22
Где смотреть Гран-при Мехико-2025, Формула-1 — онлайн, прямые трансляции гонки и квалификации, Formula 1
22 октября, 07:00
Праздник мотокросса: MX Igora Drive прошел на «Игора Драйв»
14 октября, 10:10
Где смотреть Гран-при США-2025, Формула-1 — онлайн, прямые трансляции гонки и квалификации, Formula 1
13 октября, 08:13
На трассе «Игора Драйв» пройдут соревнования по мотокроссу MX IGORA DRIVE 2025
7 октября, 10:54Фото
Рекорды на старте и феерия на треке – Российская серия гонок на выносливость завершила сезон захватывающим Гран-при Москвы
6 октября, 15:30Фото
Роман Тиводар стал победителем Кубка России по дрифту «TEBOIL Суперфинал РДС»
6 октября, 09:48
REC соберет рекордное количество участников на Гран-при Москвы 4 октября
30 сентября, 11:00Фото