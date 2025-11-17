Зак Браун о праздновании Кубка конструкторов без Пиастри: «Первое, что сказали мы с Норрисом: «Блин, где Оскар?»

Браун объяснил неразбериху с Пиастри в Сингапуре.

Исполнительный директор «Макларена » Зак Браун вспомнил, как команда отметила завоевание второго подряд Кубка конструкторов на подиуме Гран-при Сингапура .

Тогда Ландо Норрис финишировал третьим, Оскар Пиастри – четвертым. «Макларен» не был готов к празднованию, поэтому австралиец не успел подняться на подиум. Позже Пиастри поучаствовал в фотосессии с командой.

Также в прессе распространились сообщения о том, что Оскар якобы намеренно отключил радио во время поздравления со стороны Зака.

«В Сингапуре мы завоевали титул в зачете конструкторов. Ландо на подиуме, а Оскар в зоне для прессы, в другом месте.

Внезапно «Формула-1 » говорит: забирайтесь с командой на подиум. Первое, о чем мы подумали, Ландо и я: блин, Оскара нет. Это будет выглядеть ужасно. Но мы понимали, как это случилось: он был с журналистами, празднование не планировалось. Мы просто поднялись на подиум. И это первое, что сказали мы с Норрисом: «Блин, где Оскар?»

Но, разумеется, в прессе начали писать, что Оскар бойкотирует команду, а мы не хотим, чтобы он был на подиуме. И я подумал: «О чем вы вообще?»

Кроме того, я благодарил Оскара по радио и не видел, где он. А он находился в закрытом парке, машина была в процессе выключения. И все выглядело, словно он отключился во время поздравления, как будто повесил трубку. Все было не так. Я даже не заметил этого.

Нам не все равно друг на друга. И я передал: «Эй, объясните Оскару, почему все так сложилось на подиуме». А он: «Да, я догадался». И, в свою очередь, сказал: «Эй, передайте Заку, что я не вешал трубку», – сообщил Браун в подкасте The High Performance.

