Цунода встретился с баскетболистом Порзингисом ростом 221 см на Гран-при Испании

Теги Гран-при Испании Альфа Таури Формула-1 Кристапс Порзингис Юки Цунода Авто

Пилот «Альфа Таури» Юки Цунода сфотографировался с Кристапсом Порзингисом на Гран-при Испании.

Фотографию выложил латвийский спортсмен, посетивший гонку «Формулы-1».

Рост баскетболиста «Вашингтона» – 221 см, Цуноды – 159 см.

Юки был близок к тому, чтобы заработать очки в Барселоне, однако выпал из топ-10 из-за штрафа.

Юки Цунода о потере очков: «Дурацкий, нечестный штраф. Чжоу сделал вид, что его выдавили»

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Фото: соцсети Кристапса Порзингиса

7 комментариев

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deserg
может материться прямо в пупок
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Анатолий Зубков
Такой маленький, а уже матерится, как сапожник.
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Сергей Орлов
Японский хасбик)
+4
-1
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Kanan Jarrus
по этой фотке у цуноды рост 110 см
+2
0
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MP423
Было бы интересно посадить Порзингиса в болид Цуноды
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Совесть Черданцева
Лоол)))
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