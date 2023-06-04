Цунода встретился с баскетболистом Порзингисом ростом 221 см на Гран-при Испании
Пилот «Альфа Таури» Юки Цунода сфотографировался с Кристапсом Порзингисом на Гран-при Испании.
Фотографию выложил латвийский спортсмен, посетивший гонку «Формулы-1».
Рост баскетболиста «Вашингтона» – 221 см, Цуноды – 159 см.
Юки был близок к тому, чтобы заработать очки в Барселоне, однако выпал из топ-10 из-за штрафа.
Юки Цунода о потере очков: «Дурацкий, нечестный штраф. Чжоу сделал вид, что его выдавили»
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