Экспериментальный формат квалификации «Ф-1» дебютирует на Гран-при Венгрии. Его планировали опробовать в Имоле (Racefans)

Теги Гран-при Венгрии Формула-1 регламент Гран-при Эмилии-Романьи Авто

На Гран-при Венгрии пилоты «Формулы-1» проведут квалификацию в особом формате.

Как сообщалось ранее, на двух этапах «Формулы-1» 2023 года пилоты будут использовать меньшее количество комплектов – 11 вместо стандартных 13. Особенность квалификаций на таких уик-эндах будет состоять в том, что первый сегмент гонщики проедут на шинах «хард», второй – на «медиуме», третий – на «софте».

Первый такой уик-энд состоится на «Хунгароринге» 21-23 июля, утверждает Racefans.

Изначально планировалось провести экспериментальную квалификацию на Гран-при Эмилии-Романьи, однако этап в Имоле отменили из-за наводнения.

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1 комментарий

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Ignazio Petko
Идиотия. Добавьте лучше в третий сегмент только один быстрый круг, вот это было бы действительно интересно
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