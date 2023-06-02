Экспериментальный формат квалификации «Ф-1» дебютирует на Гран-при Венгрии. Его планировали опробовать в Имоле (Racefans)

На Гран-при Венгрии пилоты «Формулы-1» проведут квалификацию в особом формате.

Как сообщалось ранее, на двух этапах «Формулы-1» 2023 года пилоты будут использовать меньшее количество комплектов – 11 вместо стандартных 13. Особенность квалификаций на таких уик-эндах будет состоять в том, что первый сегмент гонщики проедут на шинах «хард», второй – на «медиуме», третий – на «софте».

Первый такой уик-энд состоится на «Хунгароринге» 21-23 июля, утверждает Racefans.

Изначально планировалось провести экспериментальную квалификацию на Гран-при Эмилии-Романьи, однако этап в Имоле отменили из-за наводнения.

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После отмены этапа в Имоле «Формула-1» и «Пирелли» ищут другой этап для тестирования нового формата квалификации (RN365)

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