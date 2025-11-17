Дочь Хаккинена присоединилась к программе поддержки «Макларена»

«Макларен » объявил о расширении своей программы поддержки.

К британской команде присоединились Элла Хаккинен и Элла Стивенс. Коллектив из Уокинга уже поддерживает Эллу Ллойд, которая защищает цвета коллектива в женской «Академии «Ф-1».

14-летняя Хаккинен – дочь двукратного чемпиона «Формулы-1» в составе «Макларена» Мики Хаккинена . В 2024 году Элла впервые выиграла международные соревнования по картингу в Италии, после чего завоевывала победы и подиумы в других европейских заездах. Гонщица будет тестировать «формульные» болиды в рамках подготовки к сезону-2027.

В 2026-м «Макларен» будет спонсировать две машины в «Академии «Ф-1»: компанию Ллойд составит Стивенс.

