«Феррари» привезла новые понтоны для одной машины на Гран-при Испании

Теги Гран-при Испании техника Феррари Карлос Сайнс Формула-1 Шарль Леклер Авто

«Феррари» серьезно обновила болид перед Гран-при Испании.

В частности, Скудерия привезла в Барселону модифицированные боковые понтоны. «Феррари» подготовила новинки для одной машины. В первой практике их обкатает Карлос Сайнс, в то время как Шарль Леклер будет использовать старые детали.

Кроме того, «Феррари» внедрила новое днище, а также заднее крыло – последнее изменение связано с особенностями автодрома.

Сравнение новых понтонов (сверху) со старыми:

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32 комментария

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Мадина Уйгурова
Их широченные понтоны в прошлом году были лучшими и давали прекрасный результат, до того как Тото и Мерседес пропихнули свою директиву против галлопирования, после этого Феррари превратились в ведро. Сейчас понятно, что с более поднятой машиной надо менять и понтоны. Надеюсь красным это поможет и они поедут. Хотя если они поедут, то Льюис опять начнет держаться за жопу на камеру и хромать и опять Мерседес какую-нибудь директиву пропихнет, не удивлюсь
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Антон Прокопчук
интересно, а почему сайнс получит новое днище? и в гонке тоже будет только одно новое шасси?
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sir_shir
Феррари: меняем два старых днища на одно новое!
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Young Lions
Как-то жаль, что старые понтоны уходят. На старте прошлого сезона машина была быстра и отличалась от остальных болидов, была в каком-то роде уникальной. Даже не будучи фанатом фур, было приятно наблюдать, как команда пошла своим путем и на тот момент все это работало.
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Михаил Пивненко
Зная обновления Феррари, рад за Леклера!
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MP423
Ответ Антон Прокопчук
интересно, а почему сайнс получит новое днище? и в гонке тоже будет только одно новое шасси?
Потому успели сделать только один комплект нового обвеса. И его ещё нужно протестировать.
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Train67
Ответ Mortimer1
Фанатам РБ вполне хотелось бы увидеть борьбу Макса и Леклера. А вот Мерседес со своими закулисными играми заслужил застрять в середняках)
Конечно хотелось увидеть, верим!
я помню как вы вначале прошлого сезона кинулись всей толпой на Феррари и начали обесценивать победу Леклера, говоря что все изи титул, начали нахваливать болид что он круче всех образно говоря на минуту и когда Леклер проигрывал, вы начали все шутить и издеваться над командой и Леклером, и только единичные люди среди болельщиков Феррари писали адекватные коменты.
Многие фанаты Феррари писали в своих группах, что давно не видели такой мерзости в комментариях, которая исходила от таких как ты и подобных.
А что творилось на simply ты видел? Если ты знаешь конечно что это, это фанатская группа рб, там что не пост от админа, то гадость в сторону Феррари, про Мерседес даже и говорить не буду, он их оскорбляет прямым текстом уже давно.
Так что таким людям как ты и подобным веры нет
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ManUtd_Mercedes-Benz_LH44
Ответ Антон Прокопчук
интересно, а почему сайнс получит новое днище? и в гонке тоже будет только одно новое шасси?
Может сравнить хотят новинки с текущим болидом.
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shadekate
Ответ Антон Прокопчук
интересно, а почему сайнс получит новое днище? и в гонке тоже будет только одно новое шасси?
Вероятно потому что выступления Сайнца лучше отражают возможности машины, поэтому сравнение будет чище, если он будет тестить обновки, а Леклер основную тачку (при условии что у них плюс-минус одинаковая программа на практику). А как дальше будет хз, может местами поменяют, может при удачных результатах поставят Карлосу, тк домашняя гонка. Может поставят тому кто выше стартовать будет. Это Феррари - не угадаешь.
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Мадина Уйгурова
Ответ Антон Прокопчук
интересно, а почему сайнс получит новое днище? и в гонке тоже будет только одно новое шасси?
опять младшего спонсоры продвигают. замучали уже. плюют на Шарля. идиоты
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Savardus
Ответ Антон Прокопчук
интересно, а почему сайнс получит новое днище? и в гонке тоже будет только одно новое шасси?
Потому что в Испании выступают
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Совесть Черданцева
Ответ Мадина Уйгурова
Их широченные понтоны в прошлом году были лучшими и давали прекрасный результат, до того как Тото и Мерседес пропихнули свою директиву против галлопирования, после этого Феррари превратились в ведро. Сейчас понятно, что с более поднятой машиной надо менять и понтоны. Надеюсь красным это поможет и они поедут. Хотя если они поедут, то Льюис опять начнет держаться за жопу на камеру и хромать и опять Мерседес какую-нибудь директиву пропихнет, не удивлюсь
Остановитесь, женщина
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Train67
Ответ Антон Казанский
А ничего, что боссом "Формулы-1" является бывший патрон "Феррари"? Что-то меня терзают смутные сомнения, что в его присутствии, "Мерседес" может что-то легко пропихнуть в ФИА. И ещё: как показывает практика, бывшие патроны "Феррари", скорее написали и утвердили регламент, который больше всего подошёл "Ред Булл". И пофиг, что там сидит гений аэродинамики Ньюи, который на радостях неделю бухал, после того, как увидел первые черновики регламента и трижды перепроверил, что это не шутка.
И добавить нечего, ведь все так и есть, Мерседес пытаются обвинять в том, чего они не делали, а ведь РБ единственный кто получил и получает выгоду на практике от регламента и прошлых директив. Как говорится громче всех кричит держите вора, сам вор.
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Mortimer1
Ответ Train67
Ваша любимая команда РБ побеждает, радуйтесь. Но нет, вы продолжаете нести чушь в сторону Мерседеса. Забудьте о нем, сосредоточтесь на своем фаворите, своей команде РБ, на Ферстаппене, Пересе и будет вам радость)
Фанатам РБ вполне хотелось бы увидеть борьбу Макса и Леклера. А вот Мерседес со своими закулисными играми заслужил застрять в середняках)
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Mortimer1
Ответ dw4xbhdgb8
Опять мадина чушь написала. Классика
Опять фанатики хэма цепляются к людям. Классика
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Павел Дуро
Ответ Мадина Уйгурова
Их широченные понтоны в прошлом году были лучшими и давали прекрасный результат, до того как Тото и Мерседес пропихнули свою директиву против галлопирования, после этого Феррари превратились в ведро. Сейчас понятно, что с более поднятой машиной надо менять и понтоны. Надеюсь красным это поможет и они поедут. Хотя если они поедут, то Льюис опять начнет держаться за жопу на камеру и хромать и опять Мерседес какую-нибудь директиву пропихнет, не удивлюсь
Кто пропихнул директиву изменить покрышки на более жесткие?
Что-то не вижу нытья по этому поводу.
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Мадина Уйгурова
Ответ Антон Казанский
А ничего, что боссом "Формулы-1" является бывший патрон "Феррари"? Что-то меня терзают смутные сомнения, что в его присутствии, "Мерседес" может что-то легко пропихнуть в ФИА. И ещё: как показывает практика, бывшие патроны "Феррари", скорее написали и утвердили регламент, который больше всего подошёл "Ред Булл". И пофиг, что там сидит гений аэродинамики Ньюи, который на радостях неделю бухал, после того, как увидел первые черновики регламента и трижды перепроверил, что это не шутка.
самое главное из прошлого сезона это то, что сестра Вольфа работала в Ф1 и слила инфу об изменении регламента по днищу))) после этого уже не важно, кто там босс) Феррари никогда не получала преимуществ через кабинеты, а Мерседес всю свою историю это делает.
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WINWOLF
Эх, старые понтоны смотрелись прям круто, изюминка своя была, сейчас как-то простенько. Но, конечно, важнее, чтоб красное ведро нормально поехало))
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doctor.morge
Это не копия РБ. Обновление без радикального изменения конструкции, как у Мерседес.
Ванну убрали, мидель уменьшили, обводы сгладили, чтобы сопротивление снизить. И снизу сзади днище понтоном прикрыли, чтобы над диффузором воздуха шло поменьше, а вот это важно. Мерседес и Феррари делали на это ставку, видимо это и приводило к галопитрованию.
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irs118return
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если поедут , мостик тоже не спит , а-ля питстопы уровновесят положение )
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Кирилл Павлюченко
Феррари привезла новые понтоны, - а понтов-то сколько по этому поводу!
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Imax161
Исходя из практик пред лет новые обновления делали только хуже
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Михаил Надменный
А чего Сайнса снарядили? Этот любитель гравия может чето да учудить и привет проверка обновы
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jqzn88xn6n
Ждём новые двигатели🕰️
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Рнпрл Аари
Надеюсь Сайнс не найдет гравий и не запорет обкатку обновлений
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