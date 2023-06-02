«Феррари» привезла новые понтоны для одной машины на Гран-при Испании

«Феррари» серьезно обновила болид перед .

В частности, Скудерия привезла в Барселону модифицированные боковые понтоны. «Феррари» подготовила новинки для одной машины. В первой практике их обкатает , в то время как будет использовать старые детали.

Кроме того, « » внедрила новое днище, а также заднее крыло – последнее изменение связано с особенностями автодрома.

Сравнение новых понтонов (сверху) со старыми:

Авария «Ред Булл» в Монако засветила самую тайную и желаемую деталь болида. Теперь ею все восхищаются

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Фото: соцсети Скотта Митчелла-Малма, Люка Смита, Альберта Фабреги