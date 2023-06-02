«Феррари» привезла новые понтоны для одной машины на Гран-при Испании
«Феррари» серьезно обновила болид перед Гран-при Испании.
В частности, Скудерия привезла в Барселону модифицированные боковые понтоны. «Феррари» подготовила новинки для одной машины. В первой практике их обкатает Карлос Сайнс, в то время как Шарль Леклер будет использовать старые детали.
Кроме того, «Феррари» внедрила новое днище, а также заднее крыло – последнее изменение связано с особенностями автодрома.
Сравнение новых понтонов (сверху) со старыми:
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Фото: соцсети Скотта Митчелла-Малма, Люка Смита, Альберта Фабреги
я помню как вы вначале прошлого сезона кинулись всей толпой на Феррари и начали обесценивать победу Леклера, говоря что все изи титул, начали нахваливать болид что он круче всех образно говоря на минуту и когда Леклер проигрывал, вы начали все шутить и издеваться над командой и Леклером, и только единичные люди среди болельщиков Феррари писали адекватные коменты.
Многие фанаты Феррари писали в своих группах, что давно не видели такой мерзости в комментариях, которая исходила от таких как ты и подобных.
А что творилось на simply ты видел? Если ты знаешь конечно что это, это фанатская группа рб, там что не пост от админа, то гадость в сторону Феррари, про Мерседес даже и говорить не буду, он их оскорбляет прямым текстом уже давно.
Так что таким людям как ты и подобным веры нет
Что-то не вижу нытья по этому поводу.
Ванну убрали, мидель уменьшили, обводы сгладили, чтобы сопротивление снизить. И снизу сзади днище понтоном прикрыли, чтобы над диффузором воздуха шло поменьше, а вот это важно. Мерседес и Феррари делали на это ставку, видимо это и приводило к галопитрованию.