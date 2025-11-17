2

Алан Джонс о фаворитизме в «Макларене»: «Величайший бред всех времен»

Австралийский чемпион «Ф-1» назвал чушью теории заговора о Пиастри.

Чемпион «Формулы-1» 1980 года Алан Джонс прокомментировал мнение о фаворитизме в «Макларене»: британская команда якобы работает на титул Ландо Норриса и мешает австралийцу Оскару Пиастри.

«Нет, я считаю, что это величайший бред всех времен. Каждый сезон мы слышим эту чушь. Каждый раз. Будь то борьба Марка Уэббера против Феттеля или что-то еще. «О, у него лучше машина», «он пользуется особым отношением» – это полная ерунда.

Команды не тратят целые состояния и не путешествуют через полмира, чтобы блокировать работу одного болида или отдавать предпочтение другому пилоту. Могу заверить вас, что с обеими машинами работают одинаково. Я очень хорошо знаю Зака Брауна, он настоящий гонщик и предоставляет этим парням равные шансы.

Дело в человеческой природе. Если бы речь шла о теннисе, клянусь богом, они бы говорили, что парню дали не ту ракетку или что-то в таком духе. Это просто чепуха.

И внезапно изо всех щелей выползают эксперты с мнением по всем вопросам. Половина из них не отличит переднюю часть болида от задней, но при этом они всегда готовы поделиться советом – неважно, нужен он кому-то или нет. Это просто бред», – заявил соотечественник Пиастри в интервью ABC.

Норрис теперь точно чемпион «Ф-1»? Вот все сценарии шансов Ферстаппена и Пиастри

Владимир Башмаков: «Пиастри не смог использовать новинки так, как Норрис. Можно говорить о заговорах и ментальной составляющей, но техника имеет решающее значение»

Опубликовал: Михаил Ширяев
Источник: RaceFans
logoСебастьян Феттель
logoМарк Уэббер
logoОскар Пиастри
logoЛандо Норрис
logoФормула-1
logoМакларен
logoЗак Браун
Алан Джонс
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости автоспорта в любимой соцсети
Главные новости
Тото Вольфф о борьбе в чемпионате: «Не сомневаюсь, «Мерседес» ждет яростная битва, которая будет идти до самого финиша Гран-при Абу-Даби»
52 минуты назад
Маттиа Бинотто о сезоне-2026: «Лучшей окажется команда, которая сможет эффективнее и быстрее других реагировать на ситуацию и развивать болид»
сегодня, 15:01
Пиастри выиграл самую престижную награду для спортсменов из Австралии
сегодня, 14:11
Альдо Коста: «Хэмилтону нравится идея быть героем, за которым стоит вся команда»
сегодня, 13:14
Шарль Леклер: «Провели сезон недостаточно хорошо. Когда выступаешь за «Феррари», единственный удовлетворительный результат – это победа»
сегодня, 12:24
«Заубер» будет использовать особую ливрею на Гран-при Лас-Вегаса
сегодня, 11:27Фото
Дженсон Баттон о проблемах Пиастри: «Для меня были важные близкие люди, которые могли сказать, что я не мог забыть, как управлять болидом»
сегодня, 11:20
В «Альпин» обновили ливрею болида на три финальных Гран-при сезона-2025
сегодня, 10:28Фото
Серхио Перес: «Не имеет значения, на каких позициях «Кадиллак» окажется в начале пути. Важен прогресс»
сегодня, 10:21
Алан Джонс: «Еще 6-7 гонок назад говорил, что в психологическом противостоянии с напарником сделаю ставку на Пиастри. Оказалось, Норрис справился чуть лучше»
сегодня, 09:38
Ко всем новостям
Последние новости
Где смотреть Гран-при Лас-Вегаса-2025, Формула-1 — онлайн, прямые трансляции гонки и квалификации, Formula 1
вчера, 08:50
Где смотреть Гран-при Сан-Паулу-2025, Формула-1 — онлайн, прямые трансляции гонки и квалификации, Formula 1
3 ноября, 08:50
Алешин и Ременяко – победители сезона-2025 Российской серии гонок на выносливость (REC)
27 октября, 15:22
Где смотреть Гран-при Мехико-2025, Формула-1 — онлайн, прямые трансляции гонки и квалификации, Formula 1
22 октября, 07:00
Праздник мотокросса: MX Igora Drive прошел на «Игора Драйв»
14 октября, 10:10
Где смотреть Гран-при США-2025, Формула-1 — онлайн, прямые трансляции гонки и квалификации, Formula 1
13 октября, 08:13
На трассе «Игора Драйв» пройдут соревнования по мотокроссу MX IGORA DRIVE 2025
7 октября, 10:54Фото
Рекорды на старте и феерия на треке – Российская серия гонок на выносливость завершила сезон захватывающим Гран-при Москвы
6 октября, 15:30Фото
Роман Тиводар стал победителем Кубка России по дрифту «TEBOIL Суперфинал РДС»
6 октября, 09:48
REC соберет рекордное количество участников на Гран-при Москвы 4 октября
30 сентября, 11:00Фото