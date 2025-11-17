Алан Джонс о фаворитизме в «Макларене»: «Величайший бред всех времен»

Австралийский чемпион «Ф-1» назвал чушью теории заговора о Пиастри.

Чемпион «Формулы-1» 1980 года Алан Джонс прокомментировал мнение о фаворитизме в «Макларене »: британская команда якобы работает на титул Ландо Норриса и мешает австралийцу Оскару Пиастри .

«Нет, я считаю, что это величайший бред всех времен. Каждый сезон мы слышим эту чушь. Каждый раз. Будь то борьба Марка Уэббера против Феттеля или что-то еще. «О, у него лучше машина», «он пользуется особым отношением» – это полная ерунда.

Команды не тратят целые состояния и не путешествуют через полмира, чтобы блокировать работу одного болида или отдавать предпочтение другому пилоту. Могу заверить вас, что с обеими машинами работают одинаково. Я очень хорошо знаю Зака Брауна, он настоящий гонщик и предоставляет этим парням равные шансы.

Дело в человеческой природе. Если бы речь шла о теннисе, клянусь богом, они бы говорили, что парню дали не ту ракетку или что-то в таком духе. Это просто чепуха.

И внезапно изо всех щелей выползают эксперты с мнением по всем вопросам. Половина из них не отличит переднюю часть болида от задней, но при этом они всегда готовы поделиться советом – неважно, нужен он кому-то или нет. Это просто бред», – заявил соотечественник Пиастри в интервью ABC.

