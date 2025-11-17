Гран-при Катара пройдет с двумя пит-стопами – длительность отрезков ограничена 25 кругами

«Пирелли» обязала гонщиков проводить минимум два пит-стопа в Катаре.

«Пирелли » выпустила заявление по поводу Гран-при Катара : поставщик шин сообщил об ограничениях в использовании покрышек.

«В Катаре будет введено ограничение по максимальному количеству кругов на одном комплекте шин по ходу всего гоночного уик-энда.

На каждом из комплектов можно проехать не более 25 кругов по трассе «Лусаил», которая очень требовательна к покрышкам в плане энергии, тепловой нагрузки и износа.

Круги, которые гонщик проедет на комплекте во всех сессиях, будут складываться, в том числе круги за машиной безопасности или в режиме виртуального сэйфти-кара. Круги по пути на решетку и прогревочные, как и круги после клетчатого флага в спринте и Гран-при, не будут учитываться.

Поскольку дистанция Гран-при составляет 57 кругов, каждый пилот будет вынужден поменять шины как минимум дважды. Перед стартом Гран-при «Пирелли» сообщит командам, сколько еще кругов можно проехать на каждом из комплектов.

Данная мера признана необходимой после анализа покрышек в 2024 году. В прошлом году некоторые шины, особенно левые передние, достигли максимального уровня износа. Такие условия, а также высокая латеральная нагрузка повысили усталостное разрушение конструкции.

Чтобы уменьшить количество пит-стопов, команды стремились контролировать деградацию покрышек, стараясь ограничить падение скорости, что порой приводило к риску превышения ресурса резины», – говорится в заявлении.

Гран-при Катара состоится 28-30 ноября.

