Гран-при Катара пройдет с двумя пит-стопами – длительность отрезков ограничена 25 кругами
«Пирелли» выпустила заявление по поводу Гран-при Катара: поставщик шин сообщил об ограничениях в использовании покрышек.
«В Катаре будет введено ограничение по максимальному количеству кругов на одном комплекте шин по ходу всего гоночного уик-энда.
На каждом из комплектов можно проехать не более 25 кругов по трассе «Лусаил», которая очень требовательна к покрышкам в плане энергии, тепловой нагрузки и износа.
Круги, которые гонщик проедет на комплекте во всех сессиях, будут складываться, в том числе круги за машиной безопасности или в режиме виртуального сэйфти-кара. Круги по пути на решетку и прогревочные, как и круги после клетчатого флага в спринте и Гран-при, не будут учитываться.
Поскольку дистанция Гран-при составляет 57 кругов, каждый пилот будет вынужден поменять шины как минимум дважды. Перед стартом Гран-при «Пирелли» сообщит командам, сколько еще кругов можно проехать на каждом из комплектов.
Данная мера признана необходимой после анализа покрышек в 2024 году. В прошлом году некоторые шины, особенно левые передние, достигли максимального уровня износа. Такие условия, а также высокая латеральная нагрузка повысили усталостное разрушение конструкции.
Чтобы уменьшить количество пит-стопов, команды стремились контролировать деградацию покрышек, стараясь ограничить падение скорости, что порой приводило к риску превышения ресурса резины», – говорится в заявлении.
Гран-при Катара состоится 28-30 ноября.
