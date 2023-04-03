Ферстаппен выиграл после трех красных флагов, Алонсо прописался на подиуме и расстался с девушкой, новый рекорд Хэмилтона, 0 очков «Феррари» и другие события Гран-при Австралии

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Sports.ru представляет дайджест третьего этапа «Формулы-1» сезона-2023 – Гран-при Австралии – и других гоночных событий за прошедшую неделю.

1. Безумную гонку в Австралии выиграл Ферстаппен, сравнявшийся с Михаэлем Шумахером по победам на разных автодромах и с Сенной по общему количеству подиумов.

Хэмилтон, финишировавший вторым, стал первым пилотом в истории «Ф-1» с попаданиями в топ-3 на протяжении 17 сезонов подряд, а его напарник Расселл сошел после возгорания болида «Мерседеса».

У Алонсо, занявшего третье место, три призовых места в трех гонках за «Астон Мартин». Новая команда Фернандо уже заработала больше очков, чем за весь сезон-2022.

Все результаты гонки – здесь.

2. Заезд трижды прерывали красными флагами (это рекорд «Ф-1»): сначала машину разбил Албон, затем Магнуссен, а на финальном рестарте произошла массовая авария.

3. Провести четвертый старт с места пилоты не смогли, поскольку круги закончились. Результаты «откатили» на начало 56-го круга, из-за чего «Хаас» подал протест – стюарды его отклонили.

4. Сайнса признали полностью виновным в инциденте с Алонсо, а Гасли, которому грозила дисквалификация, простили за столкновение с напарником по «Альпин» Оконом.

5. Катастрофа «Феррари»: Леклер выбыл на первом круге после контакта со Строллом, Сайнс выбыл из очковой зоны из-за штрафа. Для Шарля это худший старт сезона в составе Скудерии.

В квалификации монегаск проиграл напарнику, после чего рассказал о «дерьмовом круге» и иронично поблагодарил Сайнса за помеху.

6. «Макларен» поднялся с десятого на пятое место в Кубке конструкторов, Норрис попал в топ-3 сильнейших по версии The Race, Пиастри завоевал дебютные очки в «Ф-1» в родном городе.

Цунода принес первые баллы «Альфа Таури» – таким образом, в чемпионате не осталось команд с нулем очков.

7. Болельщик на трибуне получил травму после аварии Магнуссена, а несколько фанатов проникли на трассу еще до финиша.

8. Квалификацию также выиграл Ферстаппен, который догнал двукратного чемпиона из «Астон Мартин» по этому показателю.

9. Алонсо высказался о «короткой памяти» Хэмилтона, комментируя слова «стареющего» Льюиса о доминировании «Ред Булл», и упрекнул рекордсмена по титулам в проигрыше Расселлу в квалификациях. После совместного подиума в Австралии Фернандо отметил «мегапилотаж» семикратного и репостнул фотографию с пилотом «Мерседеса».

10. Экс-менеджер Вильнева работает над созданием гендерно равномерной команды «Ф-1» в стране Персидского залива.

11. Хэмилтона представили как восьмикратного чемпиона на мероприятии титульного спонсора «Мерседеса».

12. Алонсо и его девушка Андреа Шлагер объявили о расставании.

13. Норрис рассказал, что просил о возвращении «Макларена» к ливрее 2008 года.

⏱️ Хроника гонки: куча аварий и хаос на финише, Ферстаппен одержал победу

🏆 Положение в личном зачете и Кубке конструкторов после Гран-при Австралии

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Марк Маркес, Мир и еще три гонщика пропустили воскресную гонку из-за травм.

2. Хаугер стал лучшим по итогам спринта «Ф-2», Иваса победил в основной гонке (у Артура Леклера – подиум), в «Ф-3» выигрывали О’Салливан и Бортолето.

3. Ньюгарден выиграл гонку «Индикара» в Техасе, Грожан попал в аварию на предпоследнем круге.

4. Леб победил на Ралли Азорских Островов – этапе чемпионата Европы по ралли.

🔔 Ближайшие гонки

1. «Ф-1» вернется этапом в Азербайджане (28-30 апреля).

2. Следующий уик-энд MotoGP – Гран-при Америк (14-16 апреля).

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