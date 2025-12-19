«Уильямс» показал ливрею болида для предсезонных тестов в Барселоне
«Уильямс» показал ливрею для тестов в Барселоне.
Команда «Уильямс» опубликовала изображения окончательного варианта ливреи болида, которую будет использовать на предсезонных тестах в конце января.
Ливрея была выбрана по результатам голосования болельщиков – на выбор которым было шесть вариантов.
В «Уильямсе» отметили, что в голосовании приняло участие почти 55 тысяч болельщиков из 162 стран.
Предсезонные тесты в Барселоне пройдут 26-30 января в закрытом режиме.
Опубликовал: Александр Моисеенко
Источник: The Race
