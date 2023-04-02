Леб выиграл Ралли Азорских островов – француз выступил на этапе ERC по приглашению организаторов
Себастьян Леб выиграл Ралли Азорских Островов – этап чемпионата Европы по ралли (ERC).
Девятикратный чемпион WRC Леб был приглашен для участия в этапе организаторами соревнований.
Леб, выступая за рулем «Шкоды Фабиа» RS Rally2 – для француза это был первый опыт работы с данной техникой, – выиграл гравийный этап, на финише опередив Андреаса Миккельсена на 19,2 секунды.
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Это что-то новенькое 😂
Лёб - мужик. Настоящий аксакал!