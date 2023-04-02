Леб выиграл Ралли Азорских островов – француз выступил на этапе ERC по приглашению организаторов

Теги чемпионат мира по ралли Себастьян Леб чемпионат Европы по ралли Авто

Себастьян Леб выиграл Ралли Азорских Островов – этап чемпионата Европы по ралли (ERC).

Девятикратный чемпион WRC Леб был приглашен для участия в этапе организаторами соревнований.

Леб, выступая за рулем «Шкоды Фабиа» RS Rally2 – для француза это был первый опыт работы с данной техникой, – выиграл гравийный этап, на финише опередив Андреаса Миккельсена на 19,2 секунды.

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2 комментария

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honeycutt
Потрясающе красивое ралли. Был как раз там, где один из участков проходит - умопомрачительное зрелище.
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Антон Якимцев
Шкода Шабиа?
Это что-то новенькое 😂

Лёб - мужик. Настоящий аксакал!
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+3
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