Сэм Берд: «Подписание Пиастри стало для «Макларена» потрясающим, а ведь он мог застрять в «Альпин»

Берд высказался о важности карьерных решений в «Ф-1».

Пилот «Формулы Е» Сэм Берд поделился мнением о том, как те или иные карьерные решения влияют на будущую судьбу гонщиков.

На примере Оскара Пиастри Берд отметил, что карьера австралийца могла бы развиваться совершенно иным образом – если бы его переход в «Макларен » не было утвержден три года назад по итогам судебного разбирательства между британской командой и «Альпин ».

«Подписание Оскара Пиастри стало для «Макларена» просто потрясающим. А ведь еще три с половиной года назад Пиастри был в «Альпин» мы наблюдали весь этот конфликт.

Случай Пиастри отлично демонстрирует, что случается, если посадить подходящего гонщика за руль нужной машины в нужный момент. Гонщик начинает расти, развиваться, превращается в претендента на чемпионский титул.

Можете себе представить, если бы Оскар Пиастри до сих пор застрял в «Альпин»? Сейчас бы мы не говорили о нем в таком ключе – о том, на какие потрясающие и поразительные вещи он способен. Он бы застрял в конце пелотона и набирал совсем мало очков», – рассказал Берд.

8 антирекордов Хэмилтона в первый год за «Феррари». Худший дебют в истории Скудерии?