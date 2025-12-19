  • Спортс
  • Авто
  • Новости
  • Сэм Берд: «Подписание Пиастри стало для «Макларена» потрясающим, а ведь он мог застрять в «Альпин»
12

Сэм Берд: «Подписание Пиастри стало для «Макларена» потрясающим, а ведь он мог застрять в «Альпин»

Берд высказался о важности карьерных решений в «Ф-1».

Пилот «Формулы Е» Сэм Берд поделился мнением о том, как те или иные карьерные решения влияют на будущую судьбу гонщиков.

На примере Оскара Пиастри Берд отметил, что карьера австралийца могла бы развиваться совершенно иным образом – если бы его переход в «Макларен» не было утвержден три года назад по итогам судебного разбирательства между британской командой и «Альпин».

«Подписание Оскара Пиастри стало для «Макларена» просто потрясающим. А ведь еще три с половиной года назад Пиастри был в «Альпин» мы наблюдали весь этот конфликт.

Случай Пиастри отлично демонстрирует, что случается, если посадить подходящего гонщика за руль нужной машины в нужный момент. Гонщик начинает расти, развиваться, превращается в претендента на чемпионский титул.

Можете себе представить, если бы Оскар Пиастри до сих пор застрял в «Альпин»? Сейчас бы мы не говорили о нем в таком ключе – о том, на какие потрясающие и поразительные вещи он способен. Он бы застрял в конце пелотона и набирал совсем мало очков», – рассказал Берд.

8 антирекордов Хэмилтона в первый год за «Феррари». Худший дебют в истории Скудерии?

Опубликовал: Александр Моисеенко
Источник: F1 Oversteer
logoФормула-1
logoОскар Пиастри
logoМакларен
logoАльпин
Сэм Берд
logoФормула E
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости автоспорта в любимой соцсети
Главные новости
Тото Вольфф: «Выступления Расселла в прошедшем сезоне были потрясающими»
31 минуту назад
Льюис Хэмилтон: «Могу предположить, что управлять новыми болидами под дождем станет еще сложнее, чем сейчас»
сегодня, 16:07
Серхио Перес: «Не осознавал этого на момент ухода из «Ред Булл», но мне действительно нужен был перерыв»
сегодня, 15:33
Директор «Ред Булл» Минцлафф об увольнении Хорнера: «Это было непросто решение, но нужно было что-то делать – люди отвлекались на сторонние факторы»
сегодня, 14:52
Жак Вильнев: «Это не напарники Ферстаппена теряют в скорости, а Макс становится быстрее»
сегодня, 14:13
Тото Вольфф об итогах сезона: «Впечатления неоднозначные, ведь «Мерседес» не достиг своих целей»
сегодня, 12:59
Дэвид Култхард: «Верю Ферстаппену – его самооценка не изменится, даже если Макс больше не выиграет ни одного титула»
сегодня, 12:10
Фредерик Вассер о сезоне-2026: «Можно тратить время на рассуждения о возможностях команд, но правда в том, что сейчас никто и ничего не знает»
сегодня, 11:28
Директор «Ред Булл» Минцлафф: «У меня нет сомнений, что свою карьеру в «Ф-1» Ферстаппен закончит в составе «Ред Булл»
сегодня, 10:52
Лиам Лоусон: «Из-за того, что мы проводим так много гонок, времени на осмысление выступлений почти не остается»
сегодня, 10:28
Ко всем новостям
Последние новости
«Игора Драйв» и команда по мотокроссу VB18 MX Academy объявили о начале сотрудничества
9 декабря, 11:21
Денис Тестоедов – победитель первого этапа «Зимнего Кубка РДС»
8 декабря, 10:11
Где смотреть Гран-при Абу-Даби-2025, Формула-1 — онлайн, прямые трансляции гонки и квалификации, Formula 1
1 декабря, 14:15
Где смотреть Гран-при Катара-2025, Формула-1 — онлайн, прямые трансляции гонки и квалификации, Formula 1
24 ноября, 08:15
«Зимний Кубок РДС» по дрифту пройдет в два этапа – 6-7 декабря в Петербурге и 24-25 января в Москве
19 ноября, 14:30
Где смотреть Гран-при Лас-Вегаса-2025, Формула-1 — онлайн, прямые трансляции гонки и квалификации, Formula 1
17 ноября, 08:50
Где смотреть Гран-при Сан-Паулу-2025, Формула-1 — онлайн, прямые трансляции гонки и квалификации, Formula 1
3 ноября, 08:50
Алешин и Ременяко – победители сезона-2025 Российской серии гонок на выносливость (REC)
27 октября, 15:22
Где смотреть Гран-при Мехико-2025, Формула-1 — онлайн, прямые трансляции гонки и квалификации, Formula 1
22 октября, 07:00
Праздник мотокросса: MX Igora Drive прошел на «Игора Драйв»
14 октября, 10:10