Макс Ферстаппен: «Думаю, мой единственный конкурент в данный момент – это Перес»

Теги Гран-при Австралии Ред Булл Формула-1 Серхио Перес Макс Ферстаппен Авто

Пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен признал, что считает Серхио Переса своим единственным прямым конкурентом в борьбе за победы и титул в данный момент.

«Ред Булл» считается безоговорочным фаворитом на победу в Гран-при Австралии, и Макс отметил, что в гонке серьезную конкуренцию ему может составить только напарник по команде.

«Я думаю, что мой единственный конкурент в данный момент – это Перес. У нас одинаковые болиды, так что мы оба способны выступать лучше. Конечно, по ходу сезона общая картина может измениться, но сейчас он единственный, кто способен серьезно осложнить мне жизнь в гонке», – рассказал Ферстаппен.

Серхио Перес: «Я могу стать чемпионом, безусловно. Нужно побеждать Ферстаппена уик-энд за уик-эндом»

8 комментариев

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Scorpio
Ответ Павел Аникеев
Макс конечно прав. Быки пока вне конкуренции. Но вот зачем так в лоб противопоставлять себя против напарника? Такие заявления просто так не делаются. Либо у Быков реально сейчас внутри "драка пауков в банке", либо Макс давит на команду, что бы все решения принимались в его пользу. Мне кажется, что доктор Марко "слегка" устал от семейства Ферстапенов, тем более Перес начал показывать результат, а Макс пытается восстановить старый "статус кво".
Они и есть соперники
Это же спорт высоких достижений, тут никакого приятельства быть не может. Понадобится и на горло наступит и через труп переступит
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V12twinturbo
Ответ Павел Аникеев
Макс конечно прав. Быки пока вне конкуренции. Но вот зачем так в лоб противопоставлять себя против напарника? Такие заявления просто так не делаются. Либо у Быков реально сейчас внутри "драка пауков в банке", либо Макс давит на команду, что бы все решения принимались в его пользу. Мне кажется, что доктор Марко "слегка" устал от семейства Ферстапенов, тем более Перес начал показывать результат, а Макс пытается восстановить старый "статус кво".
По-мооему, наоборот, достаточно по-джентельменски сказал в этом случае.
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Виталий Выговский
Ответ xamer 9
Товарищи эксперты спортса, вопрос к вам: реально ли такое, что как говорит Макс, у обоих гонщиков одинаковые болиды?
Машины одинаковые, вопрос в том, под кого строиться автомобиль, с учетом чьих предпочтений. Если бы они могли строить два, по концепции одинаковых но разных под каждого гонщика, это было бы интересно
+2
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Павел Аникеев
Макс конечно прав. Быки пока вне конкуренции. Но вот зачем так в лоб противопоставлять себя против напарника? Такие заявления просто так не делаются. Либо у Быков реально сейчас внутри "драка пауков в банке", либо Макс давит на команду, что бы все решения принимались в его пользу. Мне кажется, что доктор Марко "слегка" устал от семейства Ферстапенов, тем более Перес начал показывать результат, а Макс пытается восстановить старый "статус кво".
+1
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Scorpio
Ответ xamer 9
Товарищи эксперты спортса, вопрос к вам: реально ли такое, что как говорит Макс, у обоих гонщиков одинаковые болиды?
нет смысла лепить разные тачки;
и глушить Переса нет смысла - Макс его на трасе сам укатает
+7
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Дмитрий Литвинов
Может Ферзь и мало книжек прочитал, но, видимо, извлёк уроки из многолетнего фольклора от Хэма. И, в данный момент, не идёт по пути мифотворчества.
+10
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xamer 9
Товарищи эксперты спортса, вопрос к вам: реально ли такое, что как говорит Макс, у обоих гонщиков одинаковые болиды?
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Рнпрл Аари
Лишь бы не повторили Баку как с Риком. Нужно набирать как можно больше очков пока соперники позволяют
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