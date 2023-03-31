Макс Ферстаппен: «Думаю, мой единственный конкурент в данный момент – это Перес»

Пилот « » признал, что считает своим единственным прямым конкурентом в борьбе за победы и титул в данный момент.

«Ред Булл» считается безоговорочным фаворитом на победу в , и Макс отметил, что в гонке серьезную конкуренцию ему может составить только напарник по команде.

«Я думаю, что мой единственный конкурент в данный момент – это Перес. У нас одинаковые болиды, так что мы оба способны выступать лучше. Конечно, по ходу сезона общая картина может измениться, но сейчас он единственный, кто способен серьезно осложнить мне жизнь в гонке», – рассказал Ферстаппен.

Серхио Перес: «Я могу стать чемпионом, безусловно. Нужно побеждать Ферстаппена уик-энд за уик-эндом»