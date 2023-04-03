Ньюгарден выиграл гонку «Индикара» в Техасе, Грожан попал в аварию на предпоследнем круге

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Гонщик «Пенксе» Джозеф Ньюгарден завершил гонку «Индикара» на овале в Техасе на первом месте.

Заезд завершился под желтыми флагами, которые были вызваны аварией Ромена Грожана – пилот «Андретти» врезался в ограждение на предпоследнем круге.

Грожан ехал в группе лидеров и вместе с Пато О’Уордом («Эрроу Макларен») и Алексом Палоу («Чип Гэнасси») боролся за победу с Ньюгарденом. О’Уорд финишировал вторым, Палоу – третьим.

После двух этапов лидером сезона является О’Уорд (82 очка), победитель первой гонки Маркус Эрикссон из «Чип Гэнасси» на втором месте (75), в топ-5 входят его напарник Скотт Диксон (67), Ньюгарден (66) и Палоу (60).

Индикар. Эрикссон выиграл первую гонку сезона после столкновения лидеров Грожана и Маклоклина

1 комментарий

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pavlozinger
Смотреть инди после формулы ,это как смотреть MMA после WWE
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