Ньюгарден выиграл гонку «Индикара» в Техасе, Грожан попал в аварию на предпоследнем круге
Гонщик «Пенксе» Джозеф Ньюгарден завершил гонку «Индикара» на овале в Техасе на первом месте.
Заезд завершился под желтыми флагами, которые были вызваны аварией Ромена Грожана – пилот «Андретти» врезался в ограждение на предпоследнем круге.
Грожан ехал в группе лидеров и вместе с Пато О’Уордом («Эрроу Макларен») и Алексом Палоу («Чип Гэнасси») боролся за победу с Ньюгарденом. О’Уорд финишировал вторым, Палоу – третьим.
После двух этапов лидером сезона является О’Уорд (82 очка), победитель первой гонки Маркус Эрикссон из «Чип Гэнасси» на втором месте (75), в топ-5 входят его напарник Скотт Диксон (67), Ньюгарден (66) и Палоу (60).
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