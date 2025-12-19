Макс Ферстаппен: «Уверен, Хэмилтон не сдастся, он определенно останется в «Ф-1»

Ферстаппен посочувствовал Хэмилтону после неудачного сезона.

Пилот «Ред Булл » Макс Ферстаппен признал, что с сочувствием относится к Льюису Хэмилтону , учитывая то, насколько трудным для британца получился его первый сезон в составе «Феррари».

При этом Ферстаппен отметил, что не стал бы воспринимать всерьез предположения, что Хэмилтон может принять решение закончить карьеру.

«Да, разумеется, прошедший сезон сложился для Льюиса не лучшим образом. Можно сказать, что это проявлялось во всем – взять хотя бы его переговоры с командой по радио.

И да, честно говоря, видеть все это неприятно, болезненно, даже для меня. Мне не нравится видеть такие вещи.

Не знаю, что насчет этих разговоров [в прессе] об уходе. Но я уверен, что Льюис не сдастся, так что он определенно останется в «Формуле-1». Но да, видеть подобные вещи не слишком приятно», – рассказал Ферстаппен.

