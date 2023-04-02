Рестарт Гран-при Австралии за 2 круга до финиша привел к массовой аварии и еще одной остановке гонки

Теги Гран-при Австралии Фернандо Алонсо Уильямс Альфа Таури Формула-1 Астон Мартин Эстебан Окон Пьер Гасли Ник де Врис Логан Сарджент Альпин Авто

Рестарт Гран-при Австралии за два круга до финиша закончился массовой аварией.

В результате многочисленных столкновений из борьбы выбыли сразу несколько гонщиков. В числе пострадавших оказались: Фернандо Алонсо, Эстебан Окон, Пьер Гасли и Логан Сарджент.

Дирекции гонки предстояло принять решение о дальнейших действиях – возможен еще один рестарт, тогда участники проедут еще один круг в боевом режиме.

В качестве итоговых результатов дирекция гонки решила взять стартовый порядок на рестарте, исключив из него гонщиков, которые успели попасть в аварии и технически не имеют возможности выйти на формальный рестарт заезда.

Гран-при Австралии: куча аварий, три красных флага, Ферстаппен и Хэмилтон – лидеры

50 комментариев

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Зубы Дзюбы
Ответ Jurgen Klinsmann
ну тогда и альпинцам надо возвращать их позиции)
И вернули бы. Пусть стартуют
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ALMANAC
Ответ Mortimer1
Вот только здесь Гасли виноват был, лол Как вы вообще гонку смотрите
Держи в курсе. Окон не в базе, еще не вышли до конца из апекса, разворот в стену.
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Olga Melnik
Ответ Марат Кагин
топлива нет на ещё 1 круг
Тогда неполная дистанция
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OnlyDendy
Ответ Марат Кагин
топлива нет на ещё 1 круг
Ну не проводили бы рестарт. Так бы закончили по 56 кругу. Все были бы довольны
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гилберт
Карлос как ребенок.
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Марат Кагин
Ответ OnlyDendy
Странное решение мягко говоря: 57 круг не проехали, позиции по 57 кругу, но стартуем с 58 круга. Либо 57 круг и Алонсо 3, либо 58 круг и Алонсо 12, а Халк 4. Или 57 круг, красные флаги, рестарта не будет и минус круги до рестарта.
топлива нет на ещё 1 круг
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Jurgen Klinsmann
Ответ Alex Soul
Что же великий Алонсо на равных по скорости машинах с Мерседесом не смог опередить этого днаря Хэмилтона?
фернандо время от времени пытался прессинговать льюиса, но хэм сразу начинал ехать быстрее, даже моментами ставил «быстрые круги». так что шансов на обгон было маловато.
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Alex Soul
Ответ Великий Алонсо
Мерседес быстрее на 0.5 сек, но благодаря скорости Алонсо он вообще не отставал от них
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Jurgen Klinsmann
Ответ Barsik
Если не проехали целый круг после рестарта и снова остановили гонку, то позиции возвращаются на время рестарта
не совсем так, если показаны красные флаги до конца первого сектора, тогда позиции сохраняются.
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Mr.BadGuy
Ответ Mortimer1
незаслуженный штраф для карлоса.
Сайнс испортил всем потенциально очень интересный 2 круговой спринт на свежих покрышках и пустых баках. Тупо украл у всех потенциально самое яркое зрелище всего сезона. Я б ему и больше влепил. Я не знаю что этот рукопоп в Фурах делает.
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pan_admiral
Ответ Jurgen Klinsmann
ну тогда и альпинцам надо возвращать их позиции)
так точно👍
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Jurgen Klinsmann
Ответ pan_admiral
Если Алу вернули позицию то откуда штраф? Надо было не возвращать позиции, тогда бы 5 секунд выглядели логично. Бред.
ну тогда и альпинцам надо возвращать их позиции)
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Barsik
Ответ undermail@mail.ru
Что там в правилах? Как хочу так и ворочу? Красные флаги же. Почему вернули места Алонсо и Строду. Просто интересно. Я то за Алонсо, но решение странное.
Если не проехали целый круг после рестарта и снова остановили гонку, то позиции возвращаются на время рестарта
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OnlyDendy
Странное решение мягко говоря: 57 круг не проехали, позиции по 57 кругу, но стартуем с 58 круга. Либо 57 круг и Алонсо 3, либо 58 круг и Алонсо 12, а Халк 4. Или 57 круг, красные флаги, рестарта не будет и минус круги до рестарта.
+3
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Tyt
Ответ Ovsyankin
А с какого вернули места, например Алонсо? Красный флаг был уже следующим эпизодом, так можно уже после гонки вообщем всем позиции отдавать.
потому что не завершили круг, а заехали в боксы. в протоколе отображаются изменения после пересечения финишной линии по окончании круга , они ее не пересекли
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Кирилл Конопельченко
Безумно рад за Фернандо. Очень круто видеть в очередной раз подиум, тем более после такой концовки.
Но вот мерседес уже не хуже астона и теперь борьба будет сложнее. Конечно быки выиграют уже 2 зачета и это 100%.
А вот дальше если еще и фуры подтянутся то будет классная борьба между мерсами, фурами и астоном. Была бы еще эта борьба за победы.

Всё очень круто, всех поздравляю!!!
+4
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pan_admiral
Ответ Jurgen Klinsmann
заслуженный штраф для карлоса.
Если Алу вернули позицию то откуда штраф? Надо было не возвращать позиции, тогда бы 5 секунд выглядели логично. Бред.
+5
-3
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undermail@mail.ru
Что там в правилах? Как хочу так и ворочу? Красные флаги же. Почему вернули места Алонсо и Строду. Просто интересно. Я то за Алонсо, но решение странное.
+3
-2
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Mortimer1
Ответ dw4xbhdgb8
Как всегда тупой бред, стабильно
Сайнс запустил волну крашей. Из-за его ошибки все пошло
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-3
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Великий Алонсо
Ответ Alex Soul
Что же великий Алонсо на равных по скорости машинах с Мерседесом не смог опередить этого днаря Хэмилтона?
Мерседес быстрее на 0.5 сек, но благодаря скорости Алонсо он вообще не отставал от них
+4
-3
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reteka
Ответ Vano32rus
Сайнц заслужил штраф. Очень глупая ошибка с его стороны, никогда ему не стать чемпионом
Там Алонсо выехал из-за пределов трассы.
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-6
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Mortimer1
Ответ ALMANAC
Мерзкий Окон не даст тиммейту заехать на большие очки, он его заберет с собой в стену Еще и проблема со штрафными баллами не решена
Вот только здесь Гасли виноват был, лол
Как вы вообще гонку смотрите
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-1
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Mortimer1
Ответ Jurgen Klinsmann
заслуженный штраф для карлоса.
незаслуженный штраф для карлоса.
+5
-8
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Alex Soul
Ответ Великий Алонсо
Алонсо 3 подиума подряд 🔥
Что же великий Алонсо на равных по скорости машинах с Мерседесом не смог опередить этого днаря Хэмилтона?
+2
-6
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reteka
Алонсе позиции вернули, но Сайнца наказали. Странное решение стюардов гонки.
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