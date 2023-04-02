Рестарт Гран-при Австралии за 2 круга до финиша привел к массовой аварии и еще одной остановке гонки

Рестарт Гран-при Австралии за два круга до финиша закончился массовой аварией.

В результате многочисленных столкновений из борьбы выбыли сразу несколько гонщиков. В числе пострадавших оказались: , , и Логан Сарджент.

Дирекции гонки предстояло принять решение о дальнейших действиях – возможен еще один рестарт, тогда участники проедут еще один круг в боевом режиме.

В качестве итоговых результатов дирекция гонки решила взять стартовый порядок на рестарте, исключив из него гонщиков, которые успели попасть в аварии и технически не имеют возможности выйти на формальный рестарт заезда.

Гран-при Австралии: куча аварий, три красных флага, Ферстаппен и Хэмилтон – лидеры