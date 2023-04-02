Рестарт Гран-при Австралии за 2 круга до финиша привел к массовой аварии и еще одной остановке гонки
Рестарт Гран-при Австралии за два круга до финиша закончился массовой аварией.
В результате многочисленных столкновений из борьбы выбыли сразу несколько гонщиков. В числе пострадавших оказались: Фернандо Алонсо, Эстебан Окон, Пьер Гасли и Логан Сарджент.
Дирекции гонки предстояло принять решение о дальнейших действиях – возможен еще один рестарт, тогда участники проедут еще один круг в боевом режиме.
В качестве итоговых результатов дирекция гонки решила взять стартовый порядок на рестарте, исключив из него гонщиков, которые успели попасть в аварии и технически не имеют возможности выйти на формальный рестарт заезда.
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Но вот мерседес уже не хуже астона и теперь борьба будет сложнее. Конечно быки выиграют уже 2 зачета и это 100%.
А вот дальше если еще и фуры подтянутся то будет классная борьба между мерсами, фурами и астоном. Была бы еще эта борьба за победы.
Всё очень круто, всех поздравляю!!!
Как вы вообще гонку смотрите