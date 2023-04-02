Хэмилтон – первый пилот в истории «Ф-1», завоевывавший подиумы 17 сезонов подряд

Гонщик « » завершил Гран-при Австралии на втором месте и завоевал первый подиум в 2023 году.

Семикратный чемпион стал первым пилотом в истории с подиумами на протяжении 17 сезонов подряд. Льюис попадал в топ-3 с 2007 года – с начала карьеры в «Ф-1». Подиум в Мельбурне – 192 -й в карьере Хэмилтона, британец является рекордсменом по данному показателю.

Другой семикратный чемпион провел 15 сезонов подряд с призами, четырехкратный обладатель титула – 14.

Гран-при Австралии-2023. Ферстаппен выиграл гонку, Хэмилтон – 2-й, Алонсо – 3-й

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