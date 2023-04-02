Хэмилтон – первый пилот в истории «Ф-1», завоевывавший подиумы 17 сезонов подряд

Теги Михаэль Шумахер Гран-при Австралии Льюис Хэмилтон Себастьян Феттель Формула-1 Мерседес Авто

Гонщик «Мерседеса» Льюис Хэмилтон завершил Гран-при Австралии на втором месте и завоевал первый подиум в 2023 году.

Семикратный чемпион стал первым пилотом в истории с подиумами на протяжении 17 сезонов подряд. Льюис попадал в топ-3 с 2007 года – с начала карьеры в «Ф-1». Подиум в Мельбурне – 192 -й в карьере Хэмилтона, британец является рекордсменом по данному показателю.

Другой семикратный чемпион Михаэль Шумахер провел 15 сезонов подряд с призами, четырехкратный обладатель титула Себастьян Феттель – 14.

Гран-при Австралии-2023. Ферстаппен выиграл гонку, Хэмилтон – 2-й, Алонсо – 3-й

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35 комментариев

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Boris Chernogorodov
Льюис в болиде мастер.
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User Samsung
Ответ Ононаоно
Ну а сейчас он бьется на равных с Расселом.
А Расселл разве плохой пилот ? Лучший из молодых британцев
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Igor8080
Ответ pizzatcarizza
Действительно,ни талант, ни его профессиональный качества. Просто везение, просто на везении в дебютный год почти выиграл чемпионат и бился на равных с каким-то там двукратным чемпионом серии. Смешной аргумент
Ничего вы непоняли
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Igor8080
Ответ pizzatcarizza
Есть небольшое отличие,маленькое совсем. Для Рассела это не первый сезон в формуле и он достаточно молод. А Хэм сел в тачку, когда его напарник был действующим двукратным чемпионом. Итоги всем известны.
Лишил титула алонсо и команду кубка конструкторов в венгрии
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Alesha_451
Говорящим про повезло с сильными командами - его будучи новичком взяли в топовый Мак за красивые глазки? В Мерсе он тоже получил место ни за что? Забавные :) Любой выдающийся пилот заслуживает место в серьезной тиме и дальше идет "набивание статы", как тут принято это называть. Сейчас пришел черед Макса, например. И он полностью заслуживает такой болид, который у него сейчас под задницей. Это Ф1. Хотите равноправия - валите в Инди или Наскар
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Michael Yashkin-Daszkiewicz
Легенда
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pizzatcarizza
Ответ Ононаоно
Ну а сейчас он бьется на равных с Расселом.
Есть небольшое отличие,маленькое совсем. Для Рассела это не первый сезон в формуле и он достаточно молод. А Хэм сел в тачку, когда его напарник был действующим двукратным чемпионом. Итоги всем известны.
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dw4xbhdgb8
Ответ alex1382
при этом у этого превозмогателя, за всю карьеру ни разу не было тачки уровня Минарди, Хааса или Вилок последних лет. Вся его карьера это Маки и Мерсы в своём лучшем состоянии
Ну че делать
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Ононаоно
Ответ pizzatcarizza
Действительно,ни талант, ни его профессиональный качества. Просто везение, просто на везении в дебютный год почти выиграл чемпионат и бился на равных с каким-то там двукратным чемпионом серии. Смешной аргумент
Ну а сейчас он бьется на равных с Расселом.
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Alex Sin
Ответ 5hxrb7mywu
Когда он перешел в мерс он рисковал,они шли в середине Пелетона.Так что кто не рискует тот не пьет шампанского
Что? В 2013 году Мерсы 2 команда чампа,8 полов, единственная проблема это расход шин в гонках. Но и эту проблему решили, нелегальные шинные тесты и закрытые глаза ФИА. Так что какой риск, ты о чём.)
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pizzatcarizza
Ответ Igor8080
Все зависит от машины, ему очень повезло с командами
Действительно,ни талант, ни его профессиональный качества. Просто везение, просто на везении в дебютный год почти выиграл чемпионат и бился на равных с каким-то там двукратным чемпионом серии. Смешной аргумент
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pizzatcarizza
Ответ Кирилл Конопельченко
Это доказывает то что в его распоряжении были только те болиды которые способны побеждать.
Он этого не заслуживал?
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pizzatcarizza
Ответ alex1382
при этом у этого превозмогателя, за всю карьеру ни разу не было тачки уровня Минарди, Хааса или Вилок последних лет. Вся его карьера это Маки и Мерсы в своём лучшем состоянии
А кто из топ пилотов в таких командах катался? Они себе цену знают и их тоже оценивают здраво. В ведро с болтами катаются пенсионеры, молодняк или те кто не потянет уровень выше. Так всегда было и будет
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Alex Sin
Ответ Hans_Zimmer
Маки эпохи доминации рб- это тачки в лучшем состоянии?)
Маки 12 года ничем не уступала РБ, только косяки пилотов, команды и надёжность, не сделали кого то из её пилотов чемпионами.
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Mortimer1
Ответ Xersoldat
Так и за такие болиды кого попало не садят дольше чем на сезон-два.
Ну хэма же посадили, хотя гонщик посредственный
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5hxrb7mywu
Ответ alex1382
при этом у этого превозмогателя, за всю карьеру ни разу не было тачки уровня Минарди, Хааса или Вилок последних лет. Вся его карьера это Маки и Мерсы в своём лучшем состоянии
Когда он перешел в мерс он рисковал,они шли в середине Пелетона.Так что кто не рискует тот не пьет шампанского
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Ма Из
Ответ Alexandr Tarakanoff
Можно любить Льюиса, можно хейтить, но достижение серьёзное. Это, конечно, уже не серия сезонов с победами, но тем не менее. На всякий случай напомню, что Льюис сел в самовозный мерс не 17 лет назад.
угу, 17 лет назад он сел в самовозный Макларен
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Мадина Уйгурова
Ответ Alexandr Tarakanoff
Можно любить Льюиса, можно хейтить, но достижение серьёзное. Это, конечно, уже не серия сезонов с победами, но тем не менее. На всякий случай напомню, что Льюис сел в самовозный мерс не 17 лет назад.
17 лет назад он сел в самовозный Мак, и только тычки палкой с Алонсо друг в друга помешало ему выиграть чемпионат с хода
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alex8895
Ответ Alexandr Tarakanoff
Можно любить Льюиса, можно хейтить, но достижение серьёзное. Это, конечно, уже не серия сезонов с победами, но тем не менее. На всякий случай напомню, что Льюис сел в самовозный мерс не 17 лет назад.
Макларены 2007-2012 стабильно брали подиумы, ну кроме первой половины 2009.
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alex1382
Ответ Hans_Zimmer
Маки эпохи доминации рб- это тачки в лучшем состоянии?)
как минимум 2-3 тачка по скорости и никак не 5-6. То есть вероятность взять подиум высока
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Hans_Zimmer
Ответ alex1382
при этом у этого превозмогателя, за всю карьеру ни разу не было тачки уровня Минарди, Хааса или Вилок последних лет. Вся его карьера это Маки и Мерсы в своём лучшем состоянии
Маки эпохи доминации рб- это тачки в лучшем состоянии?)
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Igor8080
Все зависит от машины, ему очень повезло с командами
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Joy2being
Величайший
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alex1382
Ответ Alexandr Tarakanoff
Можно любить Льюиса, можно хейтить, но достижение серьёзное. Это, конечно, уже не серия сезонов с победами, но тем не менее. На всякий случай напомню, что Льюис сел в самовозный мерс не 17 лет назад.
при этом у этого превозмогателя, за всю карьеру ни разу не было тачки уровня Минарди, Хааса или Вилок последних лет. Вся его карьера это Маки и Мерсы в своём лучшем состоянии
+13
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Xersoldat
Ответ Великий Алонсо
Стабильность и класс его болидов тоже при нем. Всю карьеру он гонял либо на быстрейшем, либо на 2-3 по силе болиде
Так и за такие болиды кого попало не садят дольше чем на сезон-два.
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