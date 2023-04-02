Магнуссен попал в аварию в конце Гран-при Австралии – гонку остановили красными флагами за три круга до финиша

Теги происшествия Гран-при Австралии Формула-1 Кевин Магнуссен Хаас Авто

Пилот «Хааса» Кевин Магнуссен сошел с дистанции Гран-при Австралии.

В результате поломки задней подвески, который произошел после контракта с барьером, от болида «Хааса» отвалилось правое переднее колесо.

В результате за четыре круга до финиша на трассе появилась машина безопасности. А затем дирекция гонки приняла решение остановить гонку красными флагами за три круга до финиша.

Гран-при Австралии: несколько аварий, оба «Мерседеса» кратко лидировали, Ферстаппен снова мчит к победе

5 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Антон
Магнуссен: стоит без колеса возле стены
Команда, через 2 мин: "У тебя повреждение"
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Женя Устинов
Ответ pan_admiral
Так более зрелищно, но несправедливо. Вполне хватило бы и жёлтых флагов.
Да, но если повторится Монца-2022, то ну нафиг, лучше красные)
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
kaimussen
Ответ pan_admiral
Так более зрелищно, но несправедливо. Вполне хватило бы и жёлтых флагов.
И финиш под СК? Лучше уж красные и рестарт с места.
0
-2
-2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
pan_admiral
Так более зрелищно, но несправедливо. Вполне хватило бы и жёлтых флагов.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Hitgoe Himgob
надо с места рестарт!!!!!
0
-1
-1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий