Магнуссен попал в аварию в конце Гран-при Австралии – гонку остановили красными флагами за три круга до финиша

Пилот « » сошел с дистанции Гран-при Австралии.

В результате поломки задней подвески, который произошел после контракта с барьером, от болида «Хааса» отвалилось правое переднее колесо.

В результате за четыре круга до финиша на трассе появилась машина безопасности. А затем дирекция гонки приняла решение остановить гонку красными флагами за три круга до финиша.

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