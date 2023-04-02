Магнуссен попал в аварию в конце Гран-при Австралии – гонку остановили красными флагами за три круга до финиша
Пилот «Хааса» Кевин Магнуссен сошел с дистанции Гран-при Австралии.
В результате поломки задней подвески, который произошел после контракта с барьером, от болида «Хааса» отвалилось правое переднее колесо.
В результате за четыре круга до финиша на трассе появилась машина безопасности. А затем дирекция гонки приняла решение остановить гонку красными флагами за три круга до финиша.
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