Эдди Джордан: «Ферстаппен состряпал оправдание с приводным валом, чтобы сохранить лицо»

Теги Гран-при Бразилии Льюис Хэмилтон Ред Булл Дэвид Култхард Эдди Джордан Формула-1 Серхио Перес Макс Ферстаппен Гран-при Саудовской Аравии Авто

Эдди Джордан поделился мнением о жалобах Макса Ферстаппена на технические проблемы.

Ферстаппен, стартовавший 15-м, проиграл Гран-при Саудовской Аравии напарнику по «Ред Булл» Серхио Пересу. Джордан считает, что двукратный чемпион «Формулы-1» сообщал команде о неполадках с приводным валом, чтобы «сохранить лицо». За день до этого поломка детали не позволила Максу пробиться в третий сегмент квалификации.

«Я считаю, Макс что-то состряпал про приводной вал, чтобы выглядеть хорошо. Я абсолютно уверен, что ему сказали: если Чеко будет лидировать – а он стартовал с поула – тебе нельзя его обгонять.

Это просто мое мнение. Я руководил командой и поступил бы именно так. Не нужно быть Эйнштейном, чтобы догадаться. На мой взгляд, Макс нашел приличное оправдание – приводной вал.

Кристиан Хорнер сообщил: «Неважно, что он сделал, мы вернулись на базу, изучили данные и ничего не обнаружили». Ребята, ну, хватит. Этого достаточно, не нужно нас дурить. Возникла ситуация, в которой Максу удалось сохранить лицо, при этом заняв второе место», – сказал бывший владелец «Джордана» в подкасте Formula For Success.

Экс-пилот «Ф-1» Дэвид Култхард не согласился с коллегой по подкасту:

«Полагаю, Макс не скрывает своих чувств и ничего не стряпает. Мы видим то, что происходит на самом деле. Можно вспомнить, как он спрашивал по радио о быстрейшем круге. Ему сказали не думать об этом, он ответил: «А я думаю».

Он очень хорошо помнит, что перед последней гонкой сезона-2021 у него и Льюиса Хэмилтона было равное количество очков, с точностью до половины балла. Одно очко может сыграть свою роль позже.

Я тебя услышал, И-Джей, и знаю, что ты держишь руку на пульсе, если говорить о руководителях команд и людях, контролирующих «Формулу-1». Но, мне кажется, Макс говорит то, что думает. Если он что-то не говорит, значит, он так не считает».

Култхард заявил, что приказать что-либо Ферстаппену было бы проблематично из-за характера нидерландца:

«[На месте руководителя «Ред Булл»] я бы не хотел, чтобы пилоты сражались и рисковали повреждениями, потому что легкий дубль был в кармане, и сезон только начался. Гонщикам хорошо платят, и разумно время от времени давать им инструкции.

Но у тебя в команде двукратный чемпион мира, и ты не взял бы эти два титула с кем-то другим. В Бразилии в прошлом году «Ред Булл» увидел, что попросить Макса о чем-то трудно – так ты идешь против ДНК, которая и делает его таким прекрасным пилотом».

Дэймон Хилл: «Перес показал «Ред Булл», что им нельзя помыкать и считать самым слабым звеном»

Гельмут Марко: «На Гран-при Австралии мы увидим совсем другого Ферстаппена. В Джидде он выступал максимум на 80 процентов своих возможностей»

4 комментария

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Кирилл Конопельченко
Перестаньте наливать ему.
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うちはイタチ
вот это его понесло, конечно
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Антон Якимцев
Согласен с именинником, Ферст ничего не придумывал, он один из немногих пилотов, которые всё говорят и делают в лицо (такие обычно не нравятся людям вокруг, зато подляны и лизоблюлства от них опасаться не стоит). Здесь и сейчас Макс считает себя сильнейшим пилотом и, надо сказать, не безосновательно.
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Рнпрл Аари
Ох уж эти теории заговора. За уши все притянуто..
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