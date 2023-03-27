Эдди Джордан: «Ферстаппен состряпал оправдание с приводным валом, чтобы сохранить лицо»
Эдди Джордан поделился мнением о жалобах Макса Ферстаппена на технические проблемы.
Ферстаппен, стартовавший 15-м, проиграл Гран-при Саудовской Аравии напарнику по «Ред Булл» Серхио Пересу. Джордан считает, что двукратный чемпион «Формулы-1» сообщал команде о неполадках с приводным валом, чтобы «сохранить лицо». За день до этого поломка детали не позволила Максу пробиться в третий сегмент квалификации.
«Я считаю, Макс что-то состряпал про приводной вал, чтобы выглядеть хорошо. Я абсолютно уверен, что ему сказали: если Чеко будет лидировать – а он стартовал с поула – тебе нельзя его обгонять.
Это просто мое мнение. Я руководил командой и поступил бы именно так. Не нужно быть Эйнштейном, чтобы догадаться. На мой взгляд, Макс нашел приличное оправдание – приводной вал.
Кристиан Хорнер сообщил: «Неважно, что он сделал, мы вернулись на базу, изучили данные и ничего не обнаружили». Ребята, ну, хватит. Этого достаточно, не нужно нас дурить. Возникла ситуация, в которой Максу удалось сохранить лицо, при этом заняв второе место», – сказал бывший владелец «Джордана» в подкасте Formula For Success.
Экс-пилот «Ф-1» Дэвид Култхард не согласился с коллегой по подкасту:
«Полагаю, Макс не скрывает своих чувств и ничего не стряпает. Мы видим то, что происходит на самом деле. Можно вспомнить, как он спрашивал по радио о быстрейшем круге. Ему сказали не думать об этом, он ответил: «А я думаю».
Он очень хорошо помнит, что перед последней гонкой сезона-2021 у него и Льюиса Хэмилтона было равное количество очков, с точностью до половины балла. Одно очко может сыграть свою роль позже.
Я тебя услышал, И-Джей, и знаю, что ты держишь руку на пульсе, если говорить о руководителях команд и людях, контролирующих «Формулу-1». Но, мне кажется, Макс говорит то, что думает. Если он что-то не говорит, значит, он так не считает».
Култхард заявил, что приказать что-либо Ферстаппену было бы проблематично из-за характера нидерландца:
«[На месте руководителя «Ред Булл»] я бы не хотел, чтобы пилоты сражались и рисковали повреждениями, потому что легкий дубль был в кармане, и сезон только начался. Гонщикам хорошо платят, и разумно время от времени давать им инструкции.
Но у тебя в команде двукратный чемпион мира, и ты не взял бы эти два титула с кем-то другим. В Бразилии в прошлом году «Ред Булл» увидел, что попросить Макса о чем-то трудно – так ты идешь против ДНК, которая и делает его таким прекрасным пилотом».
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