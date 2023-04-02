«Макларен» поднялся с последнего на 5-е место, все команды набрали очки в 2023 году
Ландо Норрис и Оскар Пиастри принесли «Макларену» первые очки в сезоне.
До этапа в Мельбурне коллектив из Уокинга занимал последнее место в Кубке конструкторов, Пиастри и Норрис замыкали личный зачет.
Ландо завершил Гран-при Австралии на шестом месте, Оскар финишировал восьмым, что позволило «Макларену» взлететь на пятую позицию в зачете команд. От четвертого места («Феррари») британцев отделяет 14 баллов. Пиастри заработал первые очки в «Формуле-1» на домашнем для себя этапе.
Размочила счет и «Альфа Таури». После двух подряд 11-х мест Юки Цунода пересек финишную черту 11-м и в Австралии, однако поднялся на десятое место из-за штрафа пилота «Феррари» Карлоса Сайнса.
Таким образом, все команды «Ф-1» заработали очки в нынешнем году.
Формула-1. Положение в личном зачете и Кубке конструкторов после Гран-при Австралии-2023
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