Фернандо Алонсо: «Мерседес» не должен проходить в третий сегмент, если почитать их комментарии»

рассказал, удивила ли его скорость « » на .

показал второе время в квалификации, Льюис Хэмилтон – третье, а Алонсо стал лишь четвертым.

«Не особо. В Джидде они были в 0,1 секунды от нас по темпу, здесь стали вторыми вчера. Думаю, Льюис… Если почитать их комментарии, кажется, что их машина не пробьется в третий сегмент. Но я не считаю, что все так плохо.

Болид не так хорош, как «Ред Булл», но ни у кого нет такой машины. Тем не менее, [«Мерседес»] прибавляет и прибавляет – скоро команда будет претендовать на победы», – сообщил пилот « » в интервью Sky Sports.

Фернандо также поделился соображениями перед воскресной гонкой:

«Неизвестных много, температура будет совсем другой – предполагается солнечная погода. Мне кажется, никто не готов полностью, если говорить о стратегии и гонке.

Может, «Мерседес» хорошо стартует, а Макса [Ферстаппена] что-то остановит. В противном случае гонка будет для него скучной».

Льюис Хэмилтон: «Старт с первых двух рядов – мечта. Невероятно, что «Мерседес» так близок к «Ред Булл». Цель в гонке – первое место»

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