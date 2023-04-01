Фернандо Алонсо: «Мерседес» не должен проходить в третий сегмент, если почитать их комментарии»

Теги Гран-при Австралии Феррари Фернандо Алонсо Льюис Хэмилтон Ред Булл Формула-1 Мерседес Астон Мартин Макс Ферстаппен Джордж Расселл Авто

Фернандо Алонсо рассказал, удивила ли его скорость «Мерседеса» на Гран-при Австралии.

Джордж Расселл показал второе время в квалификации, Льюис Хэмилтон – третье, а Алонсо стал лишь четвертым.

«Не особо. В Джидде они были в 0,1 секунды от нас по темпу, здесь стали вторыми вчера. Думаю, Льюис… Если почитать их комментарии, кажется, что их машина не пробьется в третий сегмент. Но я не считаю, что все так плохо.

Болид не так хорош, как «Ред Булл», но ни у кого нет такой машины. Тем не менее, [«Мерседес»] прибавляет и прибавляет – скоро команда будет претендовать на победы», – сообщил пилот «Астон Мартин» в интервью Sky Sports.

Фернандо также поделился соображениями перед воскресной гонкой:

«Неизвестных много, температура будет совсем другой – предполагается солнечная погода. Мне кажется, никто не готов полностью, если говорить о стратегии и гонке.

Может, «Мерседес» хорошо стартует, а Макса [Ферстаппена] что-то остановит. В противном случае гонка будет для него скучной».

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24 комментария

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Илья Такой
🤣 Фернандо забыл добавить 3:0 с молодым наперником….раунд🔥🔥🔥
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arspurs9
Ответ Даня Чебыкин
а потом случается страшное. когда тебе на место указывают одновременно и старичок, и новичок.
Забавное плюсодрочерство на ветке, полной хейтеров Льюиса, не имеющее под собой ничего реального кроме влажных фантазий хейтеров)
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Дмитрий Елисеев
Ответ Мадина Уйгурова
Дед продолжает унижать лицемеров из Мерседеса. Они всю свою историю говорят "у нас ведро", чтобы в случае победы говорить "это скилл". В Ред Булл хотя б честно признаются, что у них быстрейшая машина. Но тогда в случае косяка будут оскорблять Макса и Чеко, мол криворукие. Так что тактика Льюиса и Ко идеальная: проиграл? ну ведро же. подиум? вытащил скиллом
Ой ли? По-моему, это как раз фишка Алонсо и его болельщиков с начала 2010 годов - принижать свой болид, чтоб набить себе цену.
Так что как говорится, "в чужом глазу..."
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Иван Алейников
Что нытье Мерседеса, что изречения Алонсо неинтересны. Буду топить за Стролла (дожились)
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Евгений Фабиянчук
Где Попадья?)
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Иван Алейников
Ответ Великий Алонсо
Господи, как же Фернандо хорош 🔥
Я надеюсь, что не так как Вы
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Aleus Marcus
Ответ Мадина Уйгурова
Дед продолжает унижать лицемеров из Мерседеса. Они всю свою историю говорят "у нас ведро", чтобы в случае победы говорить "это скилл". В Ред Булл хотя б честно признаются, что у них быстрейшая машина. Но тогда в случае косяка будут оскорблять Макса и Чеко, мол криворукие. Так что тактика Льюиса и Ко идеальная: проиграл? ну ведро же. подиум? вытащил скиллом
и всю историю от тебя и тебе подобных получаем одни и те же плюсособирательные посты. Придумай уже что-то новое
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grag68
Опять Алик не в той машине)) не что ты будешь делать))
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irs118return
Ответ Даня Чебыкин
а потом случается страшное. когда тебе на место указывают одновременно и старичок, и новичок.
ахахаха! так их люсязависимых!
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Бехруз Каримов
Ответ Secret365
Фуфлонсо сегодня сделал отсосонсо! На такой машине за поул надо бороться , а он все языком чешет. Как же он завидует Хэмилтону , у него подгорает постоянно ! Кайф!
говорил правду, не надо лицемерие
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Mortimer1
Ответ Secret365
Фуфлонсо сегодня сделал отсосонсо! На такой машине за поул надо бороться , а он все языком чешет. Как же он завидует Хэмилтону , у него подгорает постоянно ! Кайф!
Алонсо>хэм

Смирись)
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Secret365
Фуфлонсо сегодня сделал отсосонсо! На такой машине за поул надо бороться , а он все языком чешет.
Как же он завидует Хэмилтону , у него подгорает постоянно ! Кайф!
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irs118return
Ответ Орбит Орбит
ахах Ал начал выдавать правду про лицемеров. ))) ждём очередного подрыва Луки и ботов
что там ждать , очередные слезы сопли и ложь, ничего нового)
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Даня Чебыкин
Ответ arspurs9
А ведь кто-то заявлял, что старику плевать на Хэма и у него не подгорает от британца последние 15 лет) Вот что происходит, когда молодой новичок указывает тебе место)
а потом случается страшное. когда тебе на место указывают одновременно и старичок, и новичок.
+19
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+17
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Хрен Винтов
Ответ Мадина Уйгурова
Дед продолжает унижать лицемеров из Мерседеса. Они всю свою историю говорят "у нас ведро", чтобы в случае победы говорить "это скилл". В Ред Булл хотя б честно признаются, что у них быстрейшая машина. Но тогда в случае косяка будут оскорблять Макса и Чеко, мол криворукие. Так что тактика Льюиса и Ко идеальная: проиграл? ну ведро же. подиум? вытащил скиллом
Наоборот тоже не хуже работает...
Мерсы выиграли - ясен пень, лучший движок.
Проиграли - лапти неумелые... да на этой тачке, Алонсо бы уже съездил домой пообедать и успел выиграть.
+2
-6
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irs118return
ахахахаха
это специальная программа по отмыванию липовых чашек, ныть о ведре,
+3
-3
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Рнпрл Аари
Алонсо продолжает рубить правду матку. Будет бомба если и завтра обгонит..
+7
-4
+3
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Великий Алонсо
Господи, как же Фернандо хорош 🔥
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-10
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arspurs9
А ведь кто-то заявлял, что старику плевать на Хэма и у него не подгорает от британца последние 15 лет)
Вот что происходит, когда молодой новичок указывает тебе место)
+6
-13
-7
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Орбит Орбит
Ответ Faraon
Всего третья гонка , а Алонсо уже плачет?
Льюис плачет с первой. так что с третьей можно
+15
-5
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Орбит Орбит
Ответ felipe89
Комментарий удален пользователем
и чё там такого? Алонсо тогда приехал все равно впереди Льюиса)
+3
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Faraon
Комментарий скрыт
+3
-13
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Орбит Орбит
ахах Ал начал выдавать правду про лицемеров. ))) ждём очередного подрыва Луки и ботов
+28
-8
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felipe89
Комментарий удален пользователем
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Мадина Уйгурова
Дед продолжает унижать лицемеров из Мерседеса. Они всю свою историю говорят "у нас ведро", чтобы в случае победы говорить "это скилл". В Ред Булл хотя б честно признаются, что у них быстрейшая машина. Но тогда в случае косяка будут оскорблять Макса и Чеко, мол криворукие. Так что тактика Льюиса и Ко идеальная: проиграл? ну ведро же. подиум? вытащил скиллом
+35
-10
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