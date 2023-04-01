Фернандо Алонсо: «Мерседес» не должен проходить в третий сегмент, если почитать их комментарии»
Фернандо Алонсо рассказал, удивила ли его скорость «Мерседеса» на Гран-при Австралии.
Джордж Расселл показал второе время в квалификации, Льюис Хэмилтон – третье, а Алонсо стал лишь четвертым.
«Не особо. В Джидде они были в 0,1 секунды от нас по темпу, здесь стали вторыми вчера. Думаю, Льюис… Если почитать их комментарии, кажется, что их машина не пробьется в третий сегмент. Но я не считаю, что все так плохо.
Болид не так хорош, как «Ред Булл», но ни у кого нет такой машины. Тем не менее, [«Мерседес»] прибавляет и прибавляет – скоро команда будет претендовать на победы», – сообщил пилот «Астон Мартин» в интервью Sky Sports.
Фернандо также поделился соображениями перед воскресной гонкой:
«Неизвестных много, температура будет совсем другой – предполагается солнечная погода. Мне кажется, никто не готов полностью, если говорить о стратегии и гонке.
Может, «Мерседес» хорошо стартует, а Макса [Ферстаппена] что-то остановит. В противном случае гонка будет для него скучной».
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Так что как говорится, "в чужом глазу..."
Смирись)
Как же он завидует Хэмилтону , у него подгорает постоянно ! Кайф!
Мерсы выиграли - ясен пень, лучший движок.
Проиграли - лапти неумелые... да на этой тачке, Алонсо бы уже съездил домой пообедать и успел выиграть.
это специальная программа по отмыванию липовых чашек, ныть о ведре,
Вот что происходит, когда молодой новичок указывает тебе место)