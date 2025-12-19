  • Спортс
  • Авто
  • Новости
  • Макс Ферстаппен о встрече с Вольффом на Сардинии: «Мы общались обо всем, кроме «Формулы-1»
1

Макс Ферстаппен о встрече с Вольффом на Сардинии: «Мы общались обо всем, кроме «Формулы-1»

Ферстаппен не обсуждал с Вольффом переход в «Мерседес».

Пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен рассказал, что встреча с Тото Вольффом на отдыхе произошла случайно и он не обсуждал с австрийцем «Формулу-1» и карьерные перспективы.

Журналисты выяснили, что во время летнего перерыва в чемпионате яхты Вольффа и Ферстаппена оказались рядом на Сардинии – и позже выяснилось, что они общались в отпуске. В то же время в прессе активно распространялась информация о возможном переходе Ферстаппена в «Мерседес».

По словам Ферстаппена, их встреча с Вольффом произошла по чистой случайности и при общении они вообще не касались тем, связанных с «Ф-1».

«Я сразу четко заявил, что останусь в «Ред Булл». Но то, что мы с Тото Вольффом во время отпуска оказались в одном месте, на пользу ситуации явно не пошло (смеется).

Я люблю Сардинию, Тото любит Сардинию. Но да, когда я туда прибыл, то подумал: «Вот черт!» Я помахал Тото, мы поздоровались, вместе пообедали, дети играли вместе. В таких ситуациях вы общаетесь обо всем кроме «Формулы-1». С сезона-2021 многое изменилось, мы с Вольффом хорошо ладим», – рассказал Ферстаппен.

8 антирекордов Хэмилтона в первый год за «Феррари». Худший дебют в истории Скудерии?

Опубликовал: Александр Моисеенко
Источник: Formule1.nl
logoФормула-1
logoМерседес
logoРед Булл
logoТото Вольфф
logoМакс Ферстаппен
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости автоспорта в любимой соцсети
Главные новости
Маттиа Бинотто: «Ауди» не планирует становиться главным сюрпризом «Ф-1» следующего сезона»
1 минуту назад
Тизер 3-го сезона MF Ghost – аниме о спортивных гонках
46 минут назадКино
Шарль Леклер: «Подход «Феррари» не менялся – мы быстро поняли, что в сезоне-2025 не будем бороться за титул»
сегодня, 13:10
Линдблад будет выступать в «Формуле-1» под номером «41»
сегодня, 12:29
Джанкарло Минарди: «Нет, Хэмилтон не закончился. Гонщик с возрастом не может растерять талант»
сегодня, 11:57
Экс-пилот «Ф-1» Дорнбос: «У титула Норриса всегда будет небольшой привкус – Ландо должен был побеждать увереннее»
сегодня, 11:26
«Ф-1» отчиталась о росте фанбазы на 63 процента с 2018-го, рекордной посещаемости Гран-при и увеличении доли женской аудитории
сегодня, 10:53
Фредерик Вассер: «Главная задача «Феррари» на первые тесты – накат и надежность, а не чистая скорость»
сегодня, 10:23
«Мерседес» выложил звук мотора 2026 года
сегодня, 09:42Видео
Палоу – 3-й в списке лучших гонщиков 2025-го от Autosport, Ожье – 4-й, Норрис – 6-й, Кубица – 8-й, Хэмилтон – 47-й
сегодня, 09:14
Ко всем новостям
Последние новости
«Игора Драйв» и команда по мотокроссу VB18 MX Academy объявили о начале сотрудничества
9 декабря, 11:21
Денис Тестоедов – победитель первого этапа «Зимнего Кубка РДС»
8 декабря, 10:11
Где смотреть Гран-при Абу-Даби-2025, Формула-1 — онлайн, прямые трансляции гонки и квалификации, Formula 1
1 декабря, 14:15
Где смотреть Гран-при Катара-2025, Формула-1 — онлайн, прямые трансляции гонки и квалификации, Formula 1
24 ноября, 08:15
«Зимний Кубок РДС» по дрифту пройдет в два этапа – 6-7 декабря в Петербурге и 24-25 января в Москве
19 ноября, 14:30
Где смотреть Гран-при Лас-Вегаса-2025, Формула-1 — онлайн, прямые трансляции гонки и квалификации, Formula 1
17 ноября, 08:50
Где смотреть Гран-при Сан-Паулу-2025, Формула-1 — онлайн, прямые трансляции гонки и квалификации, Formula 1
3 ноября, 08:50
Алешин и Ременяко – победители сезона-2025 Российской серии гонок на выносливость (REC)
27 октября, 15:22
Где смотреть Гран-при Мехико-2025, Формула-1 — онлайн, прямые трансляции гонки и квалификации, Formula 1
22 октября, 07:00
Праздник мотокросса: MX Igora Drive прошел на «Игора Драйв»
14 октября, 10:10