Макс Ферстаппен о встрече с Вольффом на Сардинии: «Мы общались обо всем, кроме «Формулы-1»

Ферстаппен не обсуждал с Вольффом переход в «Мерседес».

Пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен рассказал, что встреча с Тото Вольффом на отдыхе произошла случайно и он не обсуждал с австрийцем «Формулу-1» и карьерные перспективы.

Журналисты выяснили, что во время летнего перерыва в чемпионате яхты Вольффа и Ферстаппена оказались рядом на Сардинии – и позже выяснилось, что они общались в отпуске. В то же время в прессе активно распространялась информация о возможном переходе Ферстаппена в «Мерседес ».

По словам Ферстаппена, их встреча с Вольффом произошла по чистой случайности и при общении они вообще не касались тем, связанных с «Ф-1».

«Я сразу четко заявил, что останусь в «Ред Булл ». Но то, что мы с Тото Вольффом во время отпуска оказались в одном месте, на пользу ситуации явно не пошло (смеется).

Я люблю Сардинию, Тото любит Сардинию. Но да, когда я туда прибыл, то подумал: «Вот черт!» Я помахал Тото, мы поздоровались, вместе пообедали, дети играли вместе. В таких ситуациях вы общаетесь обо всем кроме «Формулы-1». С сезона-2021 многое изменилось, мы с Вольффом хорошо ладим», – рассказал Ферстаппен.

