MotoGP. Гран-при Аргентины. Беццекки принес команде Росси первую победу, Зарко – 2-й, Алекс Маркес – 3-й, Баньяя упал и потерял лидерство в чемпионате
Пилот «ВР46» Марко Беццекки выиграл гонку в Аргентине.
Победа стала первой в MotoGP для итальянца и для команды Валентино Росси. В топ-3 на последних кругах забрался гонщик «Прамака» Жоан Зарко, отнявший вторую позицию у обладателя поула Алекса Маркеса («Грезини»).
Действующий чемпион Франческо Баньяя из «Дукати» потерял подиум из-за падения и финишировал 16-м. Пекко лишился первой строчки в личном зачете, его сместил Беццекки.
Чемпион сезона-2021 Фабио Куартараро («Ямаха») оправился после контакта на первом круге и прорвался из хвоста пелотона на седьмое место. Победитель спринта Брэд Биндер («КТМ») упал и завершил гонку последним.
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Баньяя за несколько кругов до финиша прилёг на бочок. Можно сказать типичный Баньяя.)
Даёшь нового чемпиона! По новому чемпиону каждый год!)
Безз сильно смотрится, посмотрим насколько его хватит