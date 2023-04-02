MotoGP. Гран-при Аргентины. Беццекки принес команде Росси первую победу, Зарко – 2-й, Алекс Маркес – 3-й, Баньяя упал и потерял лидерство в чемпионате

Пилот «ВР46» Марко Беццекки выиграл гонку в Аргентине.

Победа стала первой в MotoGP для итальянца и для команды Валентино Росси. В топ-3 на последних кругах забрался гонщик «Прамака» Жоан Зарко, отнявший вторую позицию у обладателя поула Алекса Маркеса («Грезини»).

Действующий чемпион Франческо Баньяя из «Дукати» потерял подиум из-за падения и финишировал 16-м. Пекко лишился первой строчки в личном зачете, его сместил Беццекки.

Чемпион сезона-2021 Фабио Куартараро («Ямаха») оправился после контакта на первом круге и прорвался из хвоста пелотона на седьмое место. Победитель спринта Брэд Биндер («КТМ») упал и завершил гонку последним.

Гран-при Аргентины

Автодром Термас де Рио Ондо

2 апреля 2023 года

Гонка

1. Марко Беццекки («ВР46») – 25 кругов

2. Жоан Зарко («Прамак-Дукати») +4,085

3. Алекс Маркес («Грезини») +4,681

4. Франко Морбиделли («Ямаха») +7,581

5. Хорхе Мартин («Прамак-Дукати») +9,746

6. Джек Миллер («КТМ») +10,562

7. Фабио Куартараро («Ямаха») +11,095

8. Лука Марини («ВР46») +13,694

9. Алекс Ринс («ЛЧР Хонда») +14,327

10. Фабио ди Джанантонио («Грезини») +18,515

11. Аугусто Фернандес («Гасгас») +19,380

12. Маверик Виньялес («Априлия») +26,091

13. Такааки Накагами («ЛЧР Хонда») +28,394

14. Рауль Фернандес («РНФ») +29,894

15. Алеш Эспаргаро («Априлия») +36,183

16. Франческо Баньяя («Дукати») +47,753

17. Брэд Биндер («КТМ») +48,106

Положение в чемпионате

Топ-5

1. Марко Беццекки – 50 очков

2. Франческо Баньяя – 41

3. Жоан Зарко – 35

4. Алекс Маркес – 33

5. Маверик Виньялес – 32

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