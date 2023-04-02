MotoGP. Гран-при Аргентины. Беццекки принес команде Росси первую победу, Зарко – 2-й, Алекс Маркес – 3-й, Баньяя упал и потерял лидерство в чемпионате

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Пилот «ВР46» Марко Беццекки выиграл гонку в Аргентине.

Победа стала первой в MotoGP для итальянца и для команды Валентино Росси. В топ-3 на последних кругах забрался гонщик «Прамака» Жоан Зарко, отнявший вторую позицию у обладателя поула Алекса Маркеса («Грезини»).

Действующий чемпион Франческо Баньяя из «Дукати» потерял подиум из-за падения и финишировал 16-м. Пекко лишился первой строчки в личном зачете, его сместил Беццекки.

Чемпион сезона-2021 Фабио Куартараро («Ямаха») оправился после контакта на первом круге и прорвался из хвоста пелотона на седьмое место. Победитель спринта Брэд Биндер («КТМ») упал и завершил гонку последним.

Гран-при Аргентины
Автодром Термас де Рио Ондо
2 апреля 2023 года
Гонка
 
1. Марко Беццекки («ВР46») – 25 кругов
2. Жоан Зарко («Прамак-Дукати») +4,085
3. Алекс Маркес («Грезини») +4,681
4. Франко Морбиделли («Ямаха») +7,581
5. Хорхе Мартин («Прамак-Дукати») +9,746
6. Джек Миллер («КТМ») +10,562
7. Фабио Куартараро («Ямаха») +11,095
8. Лука Марини («ВР46») +13,694
9. Алекс Ринс («ЛЧР Хонда») +14,327
10. Фабио ди Джанантонио («Грезини») +18,515
11. Аугусто Фернандес («Гасгас») +19,380
12. Маверик Виньялес («Априлия») +26,091
13. Такааки Накагами («ЛЧР Хонда») +28,394
14. Рауль Фернандес («РНФ») +29,894
15. Алеш Эспаргаро («Априлия») +36,183
16. Франческо Баньяя («Дукати») +47,753
17. Брэд Биндер («КТМ») +48,106
 
Положение в чемпионате
Топ-5
 
1. Марко Беццекки – 50 очков
2. Франческо Баньяя – 41
3. Жоан Зарко – 35
4. Алекс Маркес – 33
5. Маверик Виньялес – 32
 

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6 комментариев

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Booligan
Ответ Birdman
Удивительно что ни одного схода в дождь, после стольких травм всех подряд. Зарко учитывая все свои навыки, как-то очень поздно начинает топить, возможно слишком сильно бережет резину вначале. Безз сильно смотрится, посмотрим насколько его хватит
А где Марк Маркес, опять что-то сломал?
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Booligan
Росси настолько крут, что даже не садясь за мотоцикл побеждает
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M93
Ответ Birdman
Удивительно что ни одного схода в дождь, после стольких травм всех подряд. Зарко учитывая все свои навыки, как-то очень поздно начинает топить, возможно слишком сильно бережет резину вначале. Безз сильно смотрится, посмотрим насколько его хватит
Формально сходов нет, но Биндер на старте упал и по факту гонка была для него закончена.
Баньяя за несколько кругов до финиша прилёг на бочок. Можно сказать типичный Баньяя.)

Даёшь нового чемпиона! По новому чемпиону каждый год!)
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Luca di Montezemolo
Дукати конечно мощь, едут на ней все, даже не видно кто будет соперником, Эспаргаро сломался еще в прошлом сезона за несколько гонок до конца, и нет больше скорости которая вдруг появилась как будто, Ямаха и Хонда ниочем. Баньяя напугал в прошлой гонке доминированием, казалось исправился выиграв чашку, а нет вот его типичный слив, правда он часто плохо чамп начинает.
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M93
А ведь чемпионы с 1-й на борту не могут защитить титул.)
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Birdman
Удивительно что ни одного схода в дождь, после стольких травм всех подряд. Зарко учитывая все свои навыки, как-то очень поздно начинает топить, возможно слишком сильно бережет резину вначале.
Безз сильно смотрится, посмотрим насколько его хватит
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