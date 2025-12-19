  • Спортс
  Изак Аджар: «В Ферстаппене впечатляет, что даже после четырех титулов он стремится к победам – и злится, когда дела идут не так, как хотелось бы»
Изак Аджар: «В Ферстаппене впечатляет, что даже после четырех титулов он стремится к победам – и злится, когда дела идут не так, как хотелось бы»

Аджар выделил стремление Ферстаппена к победам.

Новичок «Ред Булл» Изак Аджар рассказал, что с воодушевлением ждет выступлений за одну команду с Максом Ферстаппеном, и что в четырехкратном чемпионе его больше всего восхищает стремление всегда побеждать, вне зависимости от количества уже завоеванных титулов и наград.

«В Максе действительно впечатляет то, что даже после завоевания четырех титулов он продолжает стремиться к победам – и очень злится, когда дела идут не так, как хотелось бы. Потому что он всегда хочет побеждать.

И, как мне кажется, такое качество присуще не всем чемпионам. Достигая определенного уровня, гонщик может немного сбавить обороты в своем подходе к работе. В то время как Макс жаждет большего. И это впечатляет.

В переходе в команду, выигрывавшую титулы, меня больше всего восхищают две вещи. Когда я будучи ребенком только рос и смотрел «Формулу-1» по телевизору, то видел все эти победы Феттеля в «Ред Булл», и они меня восхищали. А также то, что я теперь стал напарником Макса Ферстаппена – и я узнаю, каково это, соперничать с лучшими в мире. Это действительно весьма волнительно», – рассказал Аджар.

Все о новичке «Ф-1» Линдбладе: талант, покоривший и подставивший босса «Ред Булл»

Опубликовал: Александр Моисеенко
Источник: GP Blog
