Формула-1. Положение в личном зачете и Кубке конструкторов после Гран-при Австралии-2023

Теги результаты Гран-при Австралии Феррари Макларен Фернандо Алонсо Льюис Хэмилтон Ред Булл Уильямс Альфа Таури Нико Хюлькенберг Карлос Сайнс Формула-1 Мерседес Валттери Боттас Серхио Перес Астон Мартин Кевин Магнуссен Эстебан Окон Пьер Гасли Хаас Макс Ферстаппен Ник де Врис Чжоу Гуаньюй Шарль Леклер Ланс Стролл Джордж Расселл Александр Албон Ландо Норрис Альфа Ромео Логан Сарджент Юки Цунода Оскар Пиастри Альпин Авто
Положение пилотов в чемпионате после Гран-при Австралии
 
1. Макс Ферстаппен («Ред Булл») – 69 очков
2. Серхио Перес («Ред Булл») – 54
3. Фернандо Алонсо («Астон Мартин») – 45
4. Льюис Хэмилтон («Мерседес») – 38
5. Карлос Сайнс («Феррари») – 20
6. Ланс Стролл («Астон Мартин») – 20
7. Джордж Расселл («Мерседес») – 18
8. Ландо Норрис («Макларен») – 8
9. Нико Хюлькенберг («Хаас») – 6
10. Шарль Леклер («Феррари») – 6
11. Валттери Боттас («Альфа Ромео») – 4
12. Оскар Пиастри («Макларен») – 4
13. Эстебан Окон («Альпин») – 4
14. Пьер Гасли («Альпин») – 4
15. Чжоу Гуаньюй («Альфа Ромео») – 2
16. Юки Цунода («Альфа Таури») – 1
17. Кевин Магнуссен («Хаас») – 1
18. Алекс Албон («Уильямс») – 1
19. Логан Сарджент («Уильямс») – 0
20. Ник де Врис («Альфа Таури») – 0
 
Положение команд в Кубке конструкторов
 
1. «Ред Булл» – 123 очка
2. «Астон Мартин» – 65
3. «Мерседес» – 56
4. «Феррари» – 26
5. «Макларен» – 12
6. «Альпин» – 8
7. «Хаас» – 7
8. «Альфа Ромео» – 6
9. «Альфа Таури» – 1
10. «Уильямс» – 1
 

Гран-при Австралии-2023. Ферстаппен выиграл гонку, Хэмилтон – 2-й, Алонсо – 3-й

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24 комментария

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Ser Gradov
Ответ Бехруз Каримов
Окон торпеда. Лучше без очков чем напарник впереди
Почему вы вините только Окона? Гасли стоит все таки в зеркала смотреть иногда
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Бехруз Каримов
Окон торпеда. Лучше без очков чем напарник впереди
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5hxrb7mywu
Ответ Alex Sin
Это не факты а бред. Рассел стал спрашивать у команды, что делать пускать Хэма или нет. Потому что только раздавая друг другу дрс, пилота мерсы могли сопротивляться Максу. Вот всё у вас так, смотрите в книгу видите фигу.
Что???он сказал команде почему он меня атакует,а Тото ответил потому что сдержать ред Булл сложно,надо ускоряться.Рассел был медленнее Хэма из за этого его позвали в боксы сменить шины.Так что иди учи английский асламбек
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Рнпрл Аари
Немного серый ГП, были отдельные яркие битвы, если б не сходы Феррари и Мерседеса было бы куда интереснее. Ну и сумбур с красными флагами совсем лишний, получилось в итоге только хуже, можно было под машиной безопасности закончить гонку. Ну и что там насчёт "вражды в прошлом" у Альпин?))
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Rangawe
Ответ NoobMaster666
Это даже хорошо, что двигло сгорело. Нет смысла теперь жалеть из-за пит-стопа, который вообще "не" понятен. По темпу, кстати, он бы мог потом попробовать вернуть себе хотя бы 3-ю позицию у Алонсо.
Возможно, что есть связь между темпом и сгоревшим двиглом?
Видимо, что сильно рисковали
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sir_shir
Ответ NoobMaster666
Это даже хорошо, что двигло сгорело. Нет смысла теперь жалеть из-за пит-стопа, который вообще "не" понятен. По темпу, кстати, он бы мог потом попробовать вернуть себе хотя бы 3-ю позицию у Алонсо.
Действительно "НЕ" понятен
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sir_shir
Ответ Rangawe
Его первый же ск подвёл намного серьезнее всего перечисленного Остальное было отголосками развода тактики
Развода от команды. Развели 🐕
+1
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Alex Sin
Ответ 5hxrb7mywu
Хэм Рассела схавал психологически когда начал атаку на него в первые несколько кругов,тот стал ныть 😭 Нандо же глотал пыль за Хэмом😁 С фактами не поспоришь !
Это не факты а бред. Рассел стал спрашивать у команды, что делать пускать Хэма или нет. Потому что только раздавая друг другу дрс, пилота мерсы могли сопротивляться Максу. Вот всё у вас так, смотрите в книгу видите фигу.
+2
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+2
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Rangawe
Ответ sir_shir
Джорджа жаль, конечно 2е место его было по скорости Но сначала команда подставила, потом движок (команда) подвёл
Его первый же ск подвёл намного серьезнее всего перечисленного
Остальное было отголосками развода тактики
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NoobMaster666
Ответ sir_shir
Джорджа жаль, конечно 2е место его было по скорости Но сначала команда подставила, потом движок (команда) подвёл
Это даже хорошо, что двигло сгорело. Нет смысла теперь жалеть из-за пит-стопа, который вообще "не" понятен.
По темпу, кстати, он бы мог потом попробовать вернуть себе хотя бы 3-ю позицию у Алонсо.
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dw4xbhdgb8
Ответ Alex Sin
Повезло сегодня Хэму с пейс каром а потом напарник сошёл.
Напарнику бы с Алонсо надо было расправиться
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dw4xbhdgb8
Ответ Alex Sin
Повезло сегодня Хэму с пейс каром а потом напарник сошёл.
Бла бла бла
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5hxrb7mywu
Ответ Alex Sin
Повезло сегодня Хэму с пейс каром а потом напарник сошёл.
Хэм Рассела схавал психологически когда начал атаку на него в первые несколько кругов,тот стал ныть 😭
Нандо же глотал пыль за Хэмом😁
С фактами не поспоришь !
+1
-4
-3
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sir_shir
Джорджа жаль, конечно
2е место его было по скорости
Но сначала команда подставила, потом движок (команда) подвёл
+3
-2
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Alex Sin
Ответ 5hxrb7mywu
Так что там Алонсо про Хэма говорил?🤣🤣🤣
Повезло сегодня Хэму с пейс каром а потом напарник сошёл.
+4
-3
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NoobMaster666
Порадовали стюарты. В кой-то веки сделали все правильно и спасли унылую гонку.
+2
-2
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Rangawe
Ответ Великий Алонсо
РБ не считаем, это другая лига. В итоге Алонсо лидирует в чемпионате, 3 победы подряд у Фернандо Алонсо.
Как 3 победы?
Хэм весь уикэнд лучше был!)))
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5hxrb7mywu
Так что там Алонсо про Хэма говорил?🤣🤣🤣
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WINWOLF
Маки со дна сразу на 5 место, класс) Ну а для Фур все печально, ни о каких топ-3 можно не мечтать, в личке уж точно
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Luca di Montezemolo
Этот звездолёт вряд ли догонят до ухода ньюи, чисто режим фета когда надо 2 секунды сопернику и тошнилово всю гонку. Ещё там читерстапен то ли фальстарт сделал, то ли криво встал, но кто его накажет, ну и опять оказывается когда надо лишить Хэма титула то закончить за пейскаром нельзя, когда читерстапен лидер то уже 2 раз за пейскаром заканчивают, конченный чемпионат, с разными правилами для читербулла и остальных.
+4
-7
-3
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ALMANAC
Ответ Бехруз Каримов
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По Сайнзу главное все справедливо. С него пошла цепочка
+1
-2
-1
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Великий Алонсо
РБ не считаем, это другая лига. В итоге Алонсо лидирует в чемпионате, 3 победы подряд у Фернандо Алонсо.
+2
-7
-5
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Бехруз Каримов
Комментарий удален пользователем
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ffmp
Отрыв у РБ конечно приличный. Страшно представить какой будет к концу сезона
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-1
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ALMANAC
Отскочил Хэм конечно)
0
-6
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