Формула-1. Положение в личном зачете и Кубке конструкторов после Гран-при Австралии-2023
Положение пилотов в чемпионате после Гран-при Австралии
1. Макс Ферстаппен («Ред Булл») – 69 очков
2. Серхио Перес («Ред Булл») – 54
3. Фернандо Алонсо («Астон Мартин») – 45
4. Льюис Хэмилтон («Мерседес») – 38
5. Карлос Сайнс («Феррари») – 20
6. Ланс Стролл («Астон Мартин») – 20
7. Джордж Расселл («Мерседес») – 18
8. Ландо Норрис («Макларен») – 8
9. Нико Хюлькенберг («Хаас») – 6
10. Шарль Леклер («Феррари») – 6
11. Валттери Боттас («Альфа Ромео») – 4
12. Оскар Пиастри («Макларен») – 4
13. Эстебан Окон («Альпин») – 4
14. Пьер Гасли («Альпин») – 4
15. Чжоу Гуаньюй («Альфа Ромео») – 2
16. Юки Цунода («Альфа Таури») – 1
17. Кевин Магнуссен («Хаас») – 1
18. Алекс Албон («Уильямс») – 1
19. Логан Сарджент («Уильямс») – 0
20. Ник де Врис («Альфа Таури») – 0
Положение команд в Кубке конструкторов
1. «Ред Булл» – 123 очка
2. «Астон Мартин» – 65
3. «Мерседес» – 56
4. «Феррари» – 26
5. «Макларен» – 12
6. «Альпин» – 8
7. «Хаас» – 7
8. «Альфа Ромео» – 6
9. «Альфа Таури» – 1
10. «Уильямс» – 1
Гран-при Австралии-2023. Ферстаппен выиграл гонку, Хэмилтон – 2-й, Алонсо – 3-й
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Видимо, что сильно рисковали
+100500
Остальное было отголосками развода тактики
По темпу, кстати, он бы мог потом попробовать вернуть себе хотя бы 3-ю позицию у Алонсо.
Нандо же глотал пыль за Хэмом😁
С фактами не поспоришь !
2е место его было по скорости
Но сначала команда подставила, потом движок (команда) подвёл
Хэм весь уикэнд лучше был!)))