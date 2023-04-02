Сайнса признали полностью виновным в столкновении с Алонсо, Карлосу выписали два штрафных балла

Теги Гран-при Австралии Феррари Фернандо Алонсо Карлос Сайнс Формула-1 Астон Мартин Авто

Стюарды вынесли вердикт по столкновению между Карлосом Сайнсом и Фернандо Алонсо.

Инцидент произошел на рестарте в заключительной фазе Гран-при Австралии. Испанец из «Феррари» развернул соотечественника, врезавшись в заднюю часть «Астон Мартин». Карлос получил пятисекундный штраф и выбыл из очковой зоны.

Судьи возложили всю ответственность за аварию на Сайнса. Стюарды учли, что инцидент произошел на первом круге после рестарта, когда к пилотам относятся снисходительнее. Тем не менее, у гонщика «Феррари» было достаточно пространства, чтобы избежать контакта, говорится в заявлении.

Сайнс получил два штрафных балла, которые являются первыми для него за последние 12 месяцев.

Карлос Сайнс: «Это самый несправедливый штраф в моей жизни. Мне трудно сохранять спокойствие»

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8 комментариев

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UP-X
Ответ Andres Dandaras
Да только как может быть штраф если откатили весь старт и обнулили?? Это какой то цирк . Двойное наказание недопустимо
Это не двойное наказание:
Штраф за "торпедирование" соперника и откат позиций до истечения круга после рестарта - ДВА РАЗНЫХ пункта правил.
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Антон
No! No! Please! Please!
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Andres Dandaras
Да только как может быть штраф если откатили весь старт и обнулили?? Это какой то цирк . Двойное наказание недопустимо
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-2
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Alexandr Tarakanoff
Справедливо абсолютно.
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Alesha_451
Из-за плохого старта перемудрил в повороте. Понять можно, но простить нельзя. Если я не ошибаюсь, то в прошлом году в Остине Расселл в точно таком стиле вынес самого Карлоса в первом повороте - британцу дали 5 сек и испанец жаловался, что это очень мало. Тут все даже очень последовательно получилось
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Alex Sin
Глазную мазь ему ещё надо выписать, что бы видел где тормозить.
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Minuvert
Два испанца, два француза...Гонщики всегда стараются победить напарника и соотечественников
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бндэщ
Заслужил, возможность избежать столкновение у Сайнса была.
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