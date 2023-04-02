Сайнса признали полностью виновным в столкновении с Алонсо, Карлосу выписали два штрафных балла

Стюарды вынесли вердикт по столкновению между и .

Инцидент произошел на рестарте в заключительной фазе . Испанец из « » развернул соотечественника, врезавшись в заднюю часть « ». Карлос получил пятисекундный штраф и выбыл из очковой зоны.

Судьи возложили всю ответственность за аварию на Сайнса. Стюарды учли, что инцидент произошел на первом круге после рестарта, когда к пилотам относятся снисходительнее. Тем не менее, у гонщика «Феррари» было достаточно пространства, чтобы избежать контакта, говорится в заявлении.

Сайнс получил два штрафных балла, которые являются первыми для него за последние 12 месяцев.

Карлос Сайнс: «Это самый несправедливый штраф в моей жизни. Мне трудно сохранять спокойствие»

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