Сайнса признали полностью виновным в столкновении с Алонсо, Карлосу выписали два штрафных балла
Стюарды вынесли вердикт по столкновению между Карлосом Сайнсом и Фернандо Алонсо.
Инцидент произошел на рестарте в заключительной фазе Гран-при Австралии. Испанец из «Феррари» развернул соотечественника, врезавшись в заднюю часть «Астон Мартин». Карлос получил пятисекундный штраф и выбыл из очковой зоны.
Судьи возложили всю ответственность за аварию на Сайнса. Стюарды учли, что инцидент произошел на первом круге после рестарта, когда к пилотам относятся снисходительнее. Тем не менее, у гонщика «Феррари» было достаточно пространства, чтобы избежать контакта, говорится в заявлении.
Сайнс получил два штрафных балла, которые являются первыми для него за последние 12 месяцев.
Карлос Сайнс: «Это самый несправедливый штраф в моей жизни. Мне трудно сохранять спокойствие»
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Штраф за "торпедирование" соперника и откат позиций до истечения круга после рестарта - ДВА РАЗНЫХ пункта правил.