Расселл сошел на Гран-при Австралии после возгорания болида

Теги Гран-при Австралии Формула-1 Мерседес Джордж Расселл Авто

Гонщик «Мерседеса» Джордж Расселл досрочно завершил гонку в Мельбурне.

Мотор на болиде Расселла загорелся, в итоге британец был вынужден сойти. Джордж лидировал после старта, однако затем потерял первое место из-за пит-стопа перед появлением красных флагов.

За ходом Гран-при Австралии можно следить вместе с онлайном Sports.ru:

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4 комментария

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MP423
Очень давно у заводского Мерседеса не горел двигатель. Будет над чем поработать.
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Паломей Корзинкин
Ответ Марат Кагин
бомбануло пукан от невезения
У тебя?
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Антон
Выглядело довольно опасно. Я аж заорал "Вылезай оттуда быстрее, горишь!"
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-1
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Марат Кагин
бомбануло пукан от невезения
+2
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