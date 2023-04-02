Расселл сошел на Гран-при Австралии после возгорания болида
Гонщик «Мерседеса» Джордж Расселл досрочно завершил гонку в Мельбурне.
Мотор на болиде Расселла загорелся, в итоге британец был вынужден сойти. Джордж лидировал после старта, однако затем потерял первое место из-за пит-стопа перед появлением красных флагов.
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