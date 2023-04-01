Шарль Леклер: «Дерьмовый круг, в этот раз я не мог подготовиться. Большое спасибо Карлосу»
Пилот «Феррари» Шарль Леклер недоволен седьмым местом в квалификации Гран-при Австралии.
Монегаск показывал хороший темп в первых двух сегментах, однако в последнем побороться за высокие позиции не удалось. Во время одной из попыток Леклер наткнулся на напарника Карлоса Сайнса в медленном повороте. По итогам квалификации Сайнс стал пятым, опередив Шарля на 0,1 секунды.
«Дерьмовый круг, в этот раз я не мог подготовиться. Большое спасибо Карлосу за буксировку. Там можно ехать немного быстрее – это всегда приятно», – сыронизировал Леклер по радио.
Уже в разговоре с прессой Шарль сказал:
«Нам с командой нужно изучить ситуацию с Карлосом в первом секторе в третьем сегменте. Очевидно, на том круге я должен был атаковать, а он оказался впереди меня, готовя свои шины в первом секторе. Жаль.
У меня не было достаточно топлива, чтобы пойти на вторую попытку. Мы боялись, что начнется дождь, так что решили выехать и атаковать. Но в итоге мы что-то упустили.
Лично я думаю, мой болид настроен больше под гонку, но это никак не оправдывает сегодняшнее седьмое место. Мне следовало лучше стараться и контролировать ситуацию».
Гран-при Австралии-2023. Квалификация. Ферстаппен выиграл поул, Расселл – 2-й, Хэмилтон – 3-й
этот довн доезжающий в очки его реально подставил,
там желтый сектор получился, а сразу после фиолетовый.
Минимум 3 Леклер бы приехал, если бы не это чудо
а второй пункт вообще ниочем Сайнс почти всегда на равных или быстрее в первых двух сегментах и сливает на третьем.
Феррари рискует упустить одного из самых талантливых пилотов нового поколения , и хорошо если его заменит Ферстаппен , можно будет говорить что отряд не заметил потери бойца , но если останутся с Сайнсом в качестве лидера , то поделом . И тогда для титула нужно будет уберсамовоз в стиле Мерседеса началы гибридной эры , потому что Сайнс всегда может найти гравий , или квалифицироваться плохо и попасть в замес на старте , в общем это не то .