Шарль Леклер: «Дерьмовый круг, в этот раз я не мог подготовиться. Большое спасибо Карлосу»

Пилот « » недоволен седьмым местом в квалификации Гран-при Австралии.

Монегаск показывал хороший темп в первых двух сегментах, однако в последнем побороться за высокие позиции не удалось. Во время одной из попыток Леклер наткнулся на напарника в медленном повороте. По итогам квалификации Сайнс стал пятым, опередив Шарля на 0,1 секунды.

«Дерьмовый круг, в этот раз я не мог подготовиться. Большое спасибо Карлосу за буксировку. Там можно ехать немного быстрее – это всегда приятно», – сыронизировал Леклер по радио.

Уже в разговоре с прессой Шарль сказал:

«Нам с командой нужно изучить ситуацию с Карлосом в первом секторе в третьем сегменте. Очевидно, на том круге я должен был атаковать, а он оказался впереди меня, готовя свои шины в первом секторе. Жаль.

У меня не было достаточно топлива, чтобы пойти на вторую попытку. Мы боялись, что начнется дождь, так что решили выехать и атаковать. Но в итоге мы что-то упустили.

Лично я думаю, мой болид настроен больше под гонку, но это никак не оправдывает сегодняшнее седьмое место. Мне следовало лучше стараться и контролировать ситуацию».

Гран-при Австралии-2023. Квалификация. Ферстаппен выиграл поул, Расселл – 2-й, Хэмилтон – 3-й