Шарль Леклер: «Дерьмовый круг, в этот раз я не мог подготовиться. Большое спасибо Карлосу»

Теги Гран-при Австралии Феррари Карлос Сайнс Формула-1 Шарль Леклер Авто

Пилот «Феррари» Шарль Леклер недоволен седьмым местом в квалификации Гран-при Австралии.

Монегаск показывал хороший темп в первых двух сегментах, однако в последнем побороться за высокие позиции не удалось. Во время одной из попыток Леклер наткнулся на напарника Карлоса Сайнса в медленном повороте. По итогам квалификации Сайнс стал пятым, опередив Шарля на 0,1 секунды.

«Дерьмовый круг, в этот раз я не мог подготовиться. Большое спасибо Карлосу за буксировку. Там можно ехать немного быстрее – это всегда приятно», – сыронизировал Леклер по радио.

Уже в разговоре с прессой Шарль сказал:

«Нам с командой нужно изучить ситуацию с Карлосом в первом секторе в третьем сегменте. Очевидно, на том круге я должен был атаковать, а он оказался впереди меня, готовя свои шины в первом секторе. Жаль.

У меня не было достаточно топлива, чтобы пойти на вторую попытку. Мы боялись, что начнется дождь, так что решили выехать и атаковать. Но в итоге мы что-то упустили.

Лично я думаю, мой болид настроен больше под гонку, но это никак не оправдывает сегодняшнее седьмое место. Мне следовало лучше стараться и контролировать ситуацию».

Гран-при Австралии-2023. Квалификация. Ферстаппен выиграл поул, Расселл – 2-й, Хэмилтон – 3-й

17 комментариев

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Scorpio
Ответ alex1382
а ещё говорят, что Леклер такой добродушный. И это ведь ещё даже он не начал бороться за титул.
а что он должен был сказать?
этот довн доезжающий в очки его реально подставил,
там желтый сектор получился, а сразу после фиолетовый.

Минимум 3 Леклер бы приехал, если бы не это чудо
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Sergio19882007
Ответ mishakmv96
Судя по настроению и высказываниям Шарля, ему недолго осталось в Феррари, увы. Я очень хочу, чтобы Чарли продолжал выступать за Скудерию, но руководство просто убивает весь потенциал Леклера не лучшими решениями в его пользу, или откровенно слабой машиной.
А может там и потенциала особо то нет)
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Рнпрл Аари
Ответ Aleus Marcus
причем, по крайней мере в трансляции только они говорили о дожде. Выделились как всегда)
Могу ошибаться но вроде ещё кто то говорил, но в любом случае совсем не понятная стратегия с одной попыткой
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Иван Алейников
Ответ Кавабунга Шреддоголовый
В Феррари начало дымиться? До вспыхивания недолго осталось?
Все норм будет
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Aleus Marcus
Ответ Рнпрл Аари
Стратеги Феррари: "Ну что, соскучились?))" Все топы решили попробовать вторую попытку а эти Нострадамусы опять исполнили...
причем, по крайней мере в трансляции только они говорили о дожде. Выделились как всегда)
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reteka
Ответ mishakmv96
Судя по настроению и высказываниям Шарля, ему недолго осталось в Феррари, увы. Я очень хочу, чтобы Чарли продолжал выступать за Скудерию, но руководство просто убивает весь потенциал Леклера не лучшими решениями в его пользу, или откровенно слабой машиной.
Может быть просто потому что Карл Эклер посредственный гонщик?
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Фанат спорта01
Ответ Олег Карпов
как бы жёлтый сектор там не первый,а второй,к тому же Сайнс был быстрее на протяжении всей квалы,отмазка не засчитана
так Сайнс заблокировал его в начале 2-сектора.
а второй пункт вообще ниочем Сайнс почти всегда на равных или быстрее в первых двух сегментах и сливает на третьем.
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Олег Карпов
как бы жёлтый сектор там не первый,а второй,к тому же Сайнс был быстрее на протяжении всей квалы,отмазка не засчитана
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mishakmv96
Судя по настроению и высказываниям Шарля, ему недолго осталось в Феррари, увы. Я очень хочу, чтобы Чарли продолжал выступать за Скудерию, но руководство просто убивает весь потенциал Леклера не лучшими решениями в его пользу, или откровенно слабой машиной.
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si40w
С Феррари уже проще делать новость из "что-то пошло именно так", потому что "что-то пошло не так" это норма для них
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xamer 9
Шарль очень мягко прокомментировал работу команды. Понимаю, что проблемы со стратегией нельзя решить сразу только сменой Бинотто, но эта ситуация вообще не про стратегию, а про договоренности внутри команды, такое вообще непозволительно.
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alex1382
а ещё говорят, что Леклер такой добродушный. И это ведь ещё даже он не начал бороться за титул.
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Brigande
Сайнс в лучшем случае не помогает , а например сегодня конкретно помешал на втором секторе . Уж не знаю кто придумал тактику когда впереди идущий идет на прогревочном круге , когда сзади на боевом , но с приходом Вассера косяки относительно принятия решений в отношении Леклера все еще кратно больше , чем у Сайнса , в этом плане все стабильно , кто бы не руководил командой .
Феррари рискует упустить одного из самых талантливых пилотов нового поколения , и хорошо если его заменит Ферстаппен , можно будет говорить что отряд не заметил потери бойца , но если останутся с Сайнсом в качестве лидера , то поделом . И тогда для титула нужно будет уберсамовоз в стиле Мерседеса началы гибридной эры , потому что Сайнс всегда может найти гравий , или квалифицироваться плохо и попасть в замес на старте , в общем это не то .
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Рнпрл Аари
Стратеги Феррари: "Ну что, соскучились?))" Все топы решили попробовать вторую попытку а эти Нострадамусы опять исполнили...
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ReL
Не очень гладкий оператор получился…
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Кавабунга Шреддоголовый
В Феррари начало дымиться? До вспыхивания недолго осталось?
+12
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Мадина Уйгурова
Мы ждали, что полыхнёт в Альпин или Хаасе, а в итоге переругаются в Ред Булле и Феррари 😆
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