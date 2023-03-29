Хэмилтона на мероприятии титульного спонсора «Мерседеса» представили как восьмикратного чемпиона «Формулы-1» (GP Fans)

представили как восьмикратного чемпиона «Формулы-1» в ходе одного из рекламных мероприятий.

Пилот « » принимал участие в маркетинговом мероприятии, организованным в Малайзии титульным спонсором немецкой команды – компанией Petronas.

И в рамках представления Хэмилтона ведущий назвал гонщика «Мерседеса» восьмикратным чемпионом «Формулы-1». Видео с инцидентом достаточно быстро распространилось в соцсетях.

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