Хэмилтона на мероприятии титульного спонсора «Мерседеса» представили как восьмикратного чемпиона «Формулы-1» (GP Fans)
Льюиса Хэмилтона представили как восьмикратного чемпиона «Формулы-1» в ходе одного из рекламных мероприятий.
Пилот «Мерседеса» принимал участие в маркетинговом мероприятии, организованным в Малайзии титульным спонсором немецкой команды – компанией Petronas.
И в рамках представления Хэмилтона ведущий назвал гонщика «Мерседеса» восьмикратным чемпионом «Формулы-1». Видео с инцидентом достаточно быстро распространилось в соцсетях.
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