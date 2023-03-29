Хэмилтона на мероприятии титульного спонсора «Мерседеса» представили как восьмикратного чемпиона «Формулы-1» (GP Fans)

Теги Льюис Хэмилтон Формула-1 Мерседес Авто

Льюиса Хэмилтона представили как восьмикратного чемпиона «Формулы-1» в ходе одного из рекламных мероприятий.

Пилот «Мерседеса» принимал участие в маркетинговом мероприятии, организованным в Малайзии титульным спонсором немецкой команды – компанией Petronas.

И в рамках представления Хэмилтона ведущий назвал гонщика «Мерседеса» восьмикратным чемпионом «Формулы-1». Видео с инцидентом достаточно быстро распространилось в соцсетях.

ВИДЕО

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7 комментариев

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Антон Якимцев
Ответ Хрен Винтов
А он и есть 8-и кратный по сути. Прыщавый "назначенец" имени Масси может прям на своем кубке рассмотреть гравировку "ЛХ".
Масси был рожден для того, чтоб не дать свершиться несправедливости - 8 титулам lipovogo.
Ес, Майки, Ес!
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Хрен Винтов
А он и есть 8-и кратный по сути.
Прыщавый "назначенец" имени Масси может прям на своем кубке рассмотреть гравировку "ЛХ".
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Антон Якимцев
Не стоит принижать заслуги 16-кратного чемпиона Формулы-1 по пирсингу. Обидно.
+3
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+3
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Великий Алонсо
8 кратный? Может однократный чемпион 2008 года? Самовозные побрякушки властелина Боттаса не считаются
+7
-3
+4
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мать Зетмира
Ответ Faraon
Сказали правду, как есть
Когда вы уже угомонитесь наконец?🤦
И ведь находятся такие, которые плюсуют эту чушь...
+7
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Faraon
Сказали правду, как есть
+6
-13
-7
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gja
рубаха-парень!
+2
-1
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