Стюарды «Ф-1» получат полномочия пересматривать принятые ранее решения

Стюарды «Ф-1» смогут пересматривать принятие решения.

Начиная с сезона-2026 стюарды ФИА, работающие на гонках «Формулы-1» и в других соревнованиях получат возможность пересматривать ранее принятые решения.

По результатам поправок, внесенных в международный спортивный кодекс, стюарды получили юридические полномочия для пересмотра дел, связанных принятыми ранее решениями по ходу гонок. Ранее процедуру пересмотра инцидента могло инициировать только обращение со стороны одной из команд при наличии достаточных доказательств.

Прецедентом, позволившим внести в регламент поправки, стала успешная апелляция «Уильямса» – команда воспользовалась правом на пересмотр штрафа Карлоса Сайнса за столкновение с Лиамом Лоусоном на Гран-при Нидерландов.

Благодаря изменениям, внесенным в международный спортивный кодекс, ФИА в случае необходимости нового рассмотрения дела между Гран-при, также получит возможность собирать для пересмотра дела коллегию стюардов в другом составе. Ранее для повторного рассмотрения подобных дел требовалось собирать коллегию в том же составе, в котором она работала на Гран-при.

Опубликовал: Александр Моисеенко
Источник: Racefans.net
