Алонсо поздравил Хэмилтона с подиумом: «Мегапилотаж 🫡👏🏻»

Теги Гран-при Австралии Фернандо Алонсо Льюис Хэмилтон Формула-1 Мерседес Астон Мартин Мак Авто

Гонщик «Астон Мартин» Фернандо Алонсо оценил мастерство соперника из «Мерседеса» Льюиса Хэмилтона.

Испанец завершил Гран-при Австралии на третьей позиции, его экс-напарник по «Макларену» стал вторым.

«Мегапилотаж, Льюис 🫡👏🏻», – написал двукратный чемпион «Формулы-1» в соцсетях, репостнув фото с Хэмилтоном.

Фернандо Алонсо о доминировании «Ред Булл»: «У Хэмилтона короткая память, стареет. Рекордсмен по поулам проигрывает Расселлу – машина показывает его недостатки»

У Алонсо три подиума в трех гонках за «Астон Мартин»

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Фото: соцсети «Формулы-1»

9 комментариев

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xamer 9
Ответ Великий Алонсо
Алонсо вообще не отставал от Люси на Астон Мартин который медленнее на 0.5 секунды.
Интересно, если бы вы были фанатом Макса, то называли бы Алонсо тоже по особенному? Алюся, например? Вот и новость была бы, да? Алюся и Люся!
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Xosrov Namazov
Ответ Xosrov Namazov
Алику из кокпита виднее.
Вот какого чёрта минуснули?
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Денис Дунаев
Алонсо использует кнут и пряник? То потроллит бедного Хэма про быстрейшую машину, теперь поздравляет с мегапилотажем.
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Антон Якимцев
Ответ Великий Алонсо
Алонсо вообще не отставал от Люси на Астон Мартин который медленнее на 0.5 секунды.
То что Алонсо делает её на 0,5 секунды медленнее реальных возможностей - не проблема Люси.
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Alexandr Tarakanoff
Ответ Великий Алонсо
Алонсо вообще не отставал от Люси на Астон Мартин который медленнее на 0.5 секунды.
То есть сам Алонсо признал отличный пилотаж Льюиса, а ты опять про то, что мерсы быстрее и бла бла бла. Несостыковочка...
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Xosrov Namazov
Алику из кокпита виднее.
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irs118return
да какой мегопелотаж, благодаря разуму Макса небыло краша на первом круге,, еле ушёл от липового мастера))
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Великий Алонсо
Алонсо вообще не отставал от Люси на Астон Мартин который медленнее на 0.5 секунды.
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Alexandr Tarakanoff
Мы тут в интернетах с диванов ващет ждем вашей ругани твиттерной. Ишь какие, оды хвалебные друг другу поют.
Ну а если серьезно, то приятно наблюдать, когда спортсмены признают силу своих конкурентов.
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