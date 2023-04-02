Алонсо поздравил Хэмилтона с подиумом: «Мегапилотаж 🫡👏🏻»
Гонщик «Астон Мартин» Фернандо Алонсо оценил мастерство соперника из «Мерседеса» Льюиса Хэмилтона.
Испанец завершил Гран-при Австралии на третьей позиции, его экс-напарник по «Макларену» стал вторым.
«Мегапилотаж, Льюис 🫡👏🏻», – написал двукратный чемпион «Формулы-1» в соцсетях, репостнув фото с Хэмилтоном.
Фернандо Алонсо о доминировании «Ред Булл»: «У Хэмилтона короткая память, стареет. Рекордсмен по поулам проигрывает Расселлу – машина показывает его недостатки»
У Алонсо три подиума в трех гонках за «Астон Мартин»
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Фото: соцсети «Формулы-1»
Ну а если серьезно, то приятно наблюдать, когда спортсмены признают силу своих конкурентов.