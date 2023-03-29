«Я был приписан к болиду Квята, но он сломался по пути на решетку». Оскар Пиастри – о Гран-при Австралии 2014 года
Пилот «Макларена» Оскар Пиастри поделился воспоминаниями об опыте работы на домашнем Гран-при Австралии в качестве грид-боя.
Как рассказал Пиастри, в 2014 году он присутствовал на стартовой решетке Гран-при Австралии и держал российский флаг, поскольку был «прикреплен» к Даниилу Квяту. Однако знакомство так и не состоялось, поскольку болид «Торо Россо» (ныне «Альфа Таури») под управлением Квята сломался на установочном круге после выезда из боксов.
«Да, я был приписан к болиду Даниила Квята. Когда пару лет назад наши с ним пути пересеклись, я напомнил ему тот случай. Он бы меня даже не вспомнил, потому что его машина сломалась по пути на стартовую решетку.
Так что я стоял там и держал его флаг для процедуры исполнения национального гимна, но место на стартовой решетке передо мной было пустым. Пару лет назад мы вспомнили тот момент, когда наши пути пересеклись. Забавно, как все-таки тесен мир. Восемь лет назад я стоял на решетке и держал флаг, а сейчас я сам выступаю в «Формуле-1» и кто-то другой уже держит мой флаг», – рассказал Пиастри.
Новая «Ф-1» космически быстро сжигает моторы – пострадали уже 7 машин за 2 Гран-при. Что происходит?
Казалось бы, Алонсо должен был держать французский флаг Окона перед стартом Гран-при Испании, а по нелепой случайности получил второй болид чемпионата под попу.
В любом случае, речь идёт о этапе в 2015, Квят не стартовал в этом в и следующем году, а в 2014 нормально всё было, даже очки в дебюте