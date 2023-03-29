«Я был приписан к болиду Квята, но он сломался по пути на решетку». Оскар Пиастри – о Гран-при Австралии 2014 года

Пилот « » поделился воспоминаниями об опыте работы на домашнем в качестве грид-боя.

Как рассказал Пиастри, в 2014 году он присутствовал на стартовой решетке Гран-при Австралии и держал российский флаг, поскольку был «прикреплен» к . Однако знакомство так и не состоялось, поскольку болид «Торо Россо» (ныне « ») под управлением Квята сломался на установочном круге после выезда из боксов.

«Да, я был приписан к болиду Даниила Квята. Когда пару лет назад наши с ним пути пересеклись, я напомнил ему тот случай. Он бы меня даже не вспомнил, потому что его машина сломалась по пути на стартовую решетку.

Так что я стоял там и держал его флаг для процедуры исполнения национального гимна, но место на стартовой решетке передо мной было пустым. Пару лет назад мы вспомнили тот момент, когда наши пути пересеклись. Забавно, как все-таки тесен мир. Восемь лет назад я стоял на решетке и держал флаг, а сейчас я сам выступаю в «Формуле-1» и кто-то другой уже держит мой флаг», – рассказал Пиастри.

Новая «Ф-1» космически быстро сжигает моторы – пострадали уже 7 машин за 2 Гран-при. Что происходит?